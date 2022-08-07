2022 Just Fun 新北─街頭文化節

●資料提供／新北市政府文化局文化發展科

2022「Just Fun 新北」街頭文化節即將於8月在板橋府中廣場、市民廣場登場，結合塗鴉、饒舌、街藝、街舞4大主題，辦理「墨路行者國際塗鴉大賽」、「MADSTREET狂熱街頭」饒舌音樂大賽及「新北Fun街頭」街舞大賽等3大賽事，總獎金超過新臺幣50萬元，歡迎熱愛街頭文化的朋友，一起來新北發揮創意、拿獎金、FUN轉府中雙城。

FUN塗鴉

國際塗鴉大賽創意無限、2D彩繪車獨領風騷！

「墨路行者」街頭塗鴉默默耕耘近十年，在全臺各地美化街區並推廣塗鴉藝術，新北市首次舉辦「墨路行者國際塗鴉大賽」，邀請各國塗鴉藝術家共襄盛舉，希望透過這次大賽，讓臺灣塗鴉藝術站上世界舞臺。現場並展示CITYMARX塗鴉藝術團隊，創作的2D塗鴉彩繪車，各式車種讓觀眾有全新的二次元視覺饗宴。

FUN饒舌

饒舌指標性賽事睽違6年落腳新北、獨立音樂派對展現多元文化！

「MADSTREET狂熱街頭」饒舌音樂大賽，已有十多年歷史，現今著名饒舌歌手蛋頭、頑童、韓森、婁峻碩等，都曾歷經賽事洗禮，是全臺最具指標性的街頭饒舌音樂比賽，堪稱嘻哈饒舌歌手的搖籃，比賽無創作主題的限制，今年重磅回歸特別與市府合作，邀請MC耀宗、RPG、Barry Chen、蛋頭、7LING等擔任評審，歡迎大家一同創意發想無極限，展現新北街頭狂熱。

獨立音樂派對邀請含金量甚高的獨立樂團演出，包含「無妄合作社」、「春麵樂隊」、「嬉班子樂團」、「DOUBLE B無所謂」、「MC耀宗」及「桃子」等，涵括不同語種和音樂類型，展現有著11萬新住民人口，富有多元族群文化的新北市色彩。

FUN街藝

街頭藝人大匯演、嘻哈市集太吸睛！

新北市街頭藝人展演型態多元，集結行動雕像、馬戲、默劇、雜耍、造型氣球、魔術等藝人輪番上陣，另匯集街頭嘻哈元素辦理公益市集，包括黑膠唱片、塗鴉材料、嘻哈服飾等展示及手作體驗。

FUN街舞

全球瘋街舞 ，FUN舞空間10場免費街舞教學活動！

「新北Fun街頭」街舞大賽，在全國街舞領域有著高聲量，今年邁入第14屆，隨著2024巴黎奧運納入街舞項目，賽事為選手們打造了前進奧運的尬舞舞臺，為邁向巴黎預作準備。市府也結合新北FUN舞空間，於7至9月期間進行10場免費街舞教學活動，邀請大家一起練街舞、動健康。

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．08/20-08/21

．板橋府中廣場、新北市民廣場

．02-2960-3456#4625連小姐

．justfun-ntpc.com.tw

．更多活動詳情請上官網或電洽查詢