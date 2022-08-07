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2022新北市音樂劇節

聯合新聞網／ 新北市藝遊
躍演劇團全新製作音樂劇《21號漫畫店》
躍演劇團全新製作音樂劇《21號漫畫店》

●資料提供／新北市藝文中心

你的人生好戲，都在「新北音樂劇」！

　　「2022新北市音樂劇節」再度與攜手國內專業音樂劇團隊，邀請新木音樂X躍演、五口創意有限公司及刺點創作工坊等3組團隊，透過跨界音樂、現代及傳統元素的結合，談論成長的真實、祖孫情感的緊密及創業青年的理想實現，笑中帶淚的溫馨劇情，反映酸甜苦辣聚集的人生。

打造音樂劇基地　走進校園培育人才

　　「新北市音樂劇節」自2016年開辦至今，將邁入第7年。這一次邀請3組臺灣專業音樂劇團，透過演出、工作坊及推廣活動等系列規劃，冀盼逐步打造新北成為音樂劇演出及創作人才的發展基地。

　　今年也將首次與長期致力於音樂人才培育新店高中合作，邀請對音樂劇充滿熱枕的學生一同進劇場看戲，並將3組劇團導入校園課程，希望能從專業劇場的體驗、音樂劇從業人員的經驗分享與實體演練，串接音樂劇人才孵育鍊。

首登場　新木音樂X躍演訴說男孩心事

　　節目首登場為新木音樂Ｘ躍演劇團全新製作音樂劇《21號漫畫店》，由金牌導演曾慧誠、新木音樂侯淙仁聯手打造，並由創作才子陳乃榮、音樂劇美聲張芳瑜領銜主演。

　　《21號漫畫店》原創故事來自1976樂團主唱、海邊的卡夫卡藝文空間老闆阿凱，而歌手陳乃榮不但是此次演出的男主角，更同時擔綱音樂總監，為此劇量身打造全新創作樂曲！看從小在漫畫的奇幻世界裡優遊自在的小男孩，在經歷家庭和成長的迷惘後，如何解開心結，勇敢面對內心最柔軟的盼望。

五口創意　演繹魯蛇轉身

　　五口創意全新原創音樂劇《SC驚釀小酒館》，由專業音樂劇製作團隊及創作團隊傾力打造，力邀高人氣YouTuber欸你這週要幹嘛跨界演出，盼打造一齣與網路族群對話的音樂劇。

　　此次的故事以小酒館為舞臺，小船與阿飛─兩位30歲還一事無成的魯蛇，繼承了一間破舊的民歌西餐廳，在轉型經營小酒館的過程，因為生意門可羅雀，決定重拾學生時代「舉辦驚喜派對」的技能，為了實現理想，無懼現實環境有多麼克難、艱苦，於接待不同客戶中，也面對自己對於事業、家庭與愛情的種種。

刺點　結合皮影交織祖孫情

　　由刺點創作工坊帶來的《黑影王國歷險記─跟著阿嬤去旅行》，為臺灣首部皮影親子音樂劇！再次攜手影子傳奇劇團，以音樂劇結合皮影戲，講述孫子和阿嬤的故事，也是每個人心裡都擁有最溫柔的角落：小時候，阿嬤就像魔法師，總是說著奇幻的故事，牽著你的手，一步一步教你慢慢走；長大後，開始有了自己的生活，開始遺忘某些時光。

　　《黑影王國歷險記─跟著阿嬤去旅行》真人與皮影交織演出，用最溫馨的故事、最動人的旋律，和您同遊黑影王國，喚回最感人的記憶。此次也特別與新北在地兒童合唱團「新莊兒童合唱團」合作，讓孩子與專業劇團共同站上大舞臺，激發對表演藝術的想像。

　　自7月29日至9月4日，「2022新北市音樂劇節」將帶來精采的音樂劇節目演出、講座及工作坊等活動，節目票券已開始販售，首推60組限量新北專屬套票，除了3組節目演出外，更能帶回新北虎年限定博物館卡及劇團限定禮喲！

　　　◇　　　◇　　　◇　　　◇

．07/29-09/04

．新北市藝文中心（板橋區莊敬路62號）

．02-2253-4417服務臺

．www.artcenter.ntpc.gov.tw

《新北市藝遊》2022年8月號
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