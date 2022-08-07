●資料提供／新北市政府文化局藝術展演科

小朋友，來探索過「新北市兒藝節─怪獸宇宙」了嗎？在新北市民廣場上的「怪獸宇宙」現正熱力登場至8月7日，線上宇宙更將持續陪你嗨到8月14日。看看接下來還有哪些好玩的活動？快快來瞧瞧，跟著怪獸們一同暢遊藝術宇宙！

市民廣場怪獸宇宙 探索藝術世界

活動期間，市民廣場上三大星球精采內容競相登場──「舞動星球」每天有特色主題演出，千萬不能錯過！「泡泡星球─泡泡探勘隊」，邀請大小朋友駕駛各種機具，體驗泡泡、沙石坑以及燈光秀，研究泡泡星球的奇幻魅力。「冒險星球」與斯巴達小勇士合作，透過攀爬、跳躍、平衡等強化小朋友體能訓練的9項關卡，培養小朋友在體驗中養成運動的樂趣。

8月5、6日，下午3時30分，由新北市10所學校接力演出管樂秀，打造《怪獸與「管樂」的產地》，歡迎大家一起來欣賞新北管樂秀的精采演出，享受一「夏」音符的飛揚！

8月6日「冒險之夜」將打造雙主場：冒險星球特別場及舞動星球Swing Dance演出，透過不同的體驗方式，邀請大家來場大冒險！

8月7日市民廣場閉幕演出，邀請紙風車劇團帶來充滿武俠節義、父子親情的精采好戲《諸葛四郎》，看四郎如何化解危機，揪出宮中內賊，替公主解開面具！

除了上述的活動，市民廣場與市民大廳還有許多體驗及藝術裝置：「太空飛梭」將市廣地標竹筍化身太空梭，邀請小朋友進入怪獸宇宙；「觀月計畫」以藝術作為載體，落實人造的想像，將月亮的各個姿態呈現出來；「飄飄月球島」結合裝置及休憩功能，提供星球感休息空間，拍出網美般照片；其他還有「宇宙隧道」、「宇宙中繼站」、「宇宙瞭望臺」、「小小建築師的火箭挑戰」等多樣好拍好玩的活動，等著大家來體驗。

音樂星球好好聽 妖怪星球好好看

位於新北市藝文中心的「音樂星球」除了有新北市音樂劇節的精采節目，在兒藝節官網上亦將推出「宇宙小耳朵，OPEN！」線上音樂節目，就算不能親臨現場，也能在家大飽耳福，欣賞不同的音樂節目。

新板藝廊打造「妖怪星球」，邀請大小朋友來看展覽及觀賞電影，和小怪獸們一起舒服的看電影！

線上宇宙雲端星球 一起漫遊雲端

2022新北市兒童藝術節不但有實體的怪獸宇宙，也再次跨度到網路世界，特別推出「博物館星空節目」，由新北市7大藝文場館規劃線上系列節目：十三行博物館「土偶星球：史前怪獸派對」、林本源園邸「怪獸園星迷航記」、坪林茶業博物館「宇宙派茶任務」、淡水古蹟博物館「淡水→星際：臺灣茶遠航記」、鶯歌陶瓷博物館「奇幻陶瓷星球」、黃金博物館「礦星人的神祕水」及新北市立圖書館「閱讀星球：出發吧！探索宇宙奧秘」，結合博物館特色內容，帶給大家不同的星空節目，各博物館皆有相關抽獎活動，詳請請上兒藝節官網查詢。

除了線上節目外，還有「怪獸宇宙特攻隊」及「怪獸時空歷險」兩款小遊戲，透過簡易射擊及拼圖，讓小朋友們寓教於樂！

「2022新北市兒童藝術節─怪獸宇宙」探險正進入倒數計時中，邀請大小朋友至活動現場，或是透過線上一起參與，度過難忘的暑假宇宙時光！

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．07/29-08/14

．新北市市民廣場及周邊、新北市政府大樓大廳、新板藝廊、新北市藝文中心

．02-2950-9750#112廖小姐

．www.newtaipei-summer.tw

．更多活動詳情請上官網查詢