●資料提供／新北市立淡水古蹟博物館

新北市立淡水古蹟博物館將於7月9日週六下午2點開始，在淡水海關碼頭舉辦「光音淡水」演唱會，邀請入圍第33屆金曲獎最佳華語男歌手獎的盧廣仲、女歌手獎的魏如萱及曾獲三金大獎的亂彈阿翔輪番開唱！大支、B.T.O.D、原子邦妮、吳獻、聲林之王陳景皓、南畯鵬、九九及淡水大專院校的音樂社團也都應邀齊聚古蹟，一同歡慶淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年。

除了在淡水海關碼頭的演唱會之外，7月每週還會在淡水紅毛城與前清淡水稅務司官邸（小白宮）舉辦各種主題活動，包括街舞快閃演出、主題派對、古蹟夜店趴及草地野餐等，並將獨家推出「水路微旅行」，讓大家搭乘遊艇欣賞淡水河流域的古蹟文化風貌。

文化局長龔雅雯表示，今年適逢淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，新北市府自年初起就推出「港動淡水」系列活動，月月都有精采的展演內容，讓全民在古蹟中體驗1862年的開港盛況。

延伸去（110）年12月的活動，在淡水古蹟博物館打造夏日以音樂為主的「光音淡水」活動，冬日以光影為主的「光映淡水」活動，兩大活動結合「新北五大美學廊帶─藍天海岸古蹟文化」品牌，讓文化資產融入大眾生活，推動城市美學。

目前淡水海關碼頭正展出「關關PASS！─淡水開港設關160周年特展」，以淡水開港通商的歷史事件打造成大型遊戲場景為主題，利用手機及現場的闖關互動遊戲來解鎖各個關卡，快快把握機會前來體驗。

◇ ◇ ◇ ◇

．07/02-07/31

．新北市立淡水古蹟博物館（淡水區中正路28巷1號）

． 02-2623-1001服務臺

．www.wharf-velous-tamsui.com

．更多活動詳情請上官網或電恰查詢