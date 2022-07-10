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廢墟再迷走─線上典藏展

聯合新聞網／ 新北市藝遊
廢墟迷走Ｉ：屍骸構築的文明◎姚瑞中作品（圖為水湳洞十三層）
廢墟迷走Ｉ：屍骸構築的文明◎姚瑞中作品（圖為水湳洞十三層）

●資料提供／新北市美術館籌備處

線上跨域策展　館藏價值再發現

　　新北市美術館首檔線上典藏展「廢墟再迷走」自即日起正式上線，由策展人馮馨以新北市美術館典藏品─姚瑞中《廢墟迷走I─以屍骸構築的文明》為策展核心，於美術館實體館舍落成前，以虛擬數位展示搶先欣賞美術館典藏，策劃與三組創作者李慈湄、劉玗、Meuko! Meuko!&涅所開發NAXS corp.的跨領域當代藝術品，以聲響、錄像、電音和數位雕塑，展開跨度30年的超時空對話，透過如online game般的網路迷走，打造全新線上觀展體驗。

　　此展為新北市美術館首次的典藏展，透過與跨域藝術作品對話，再研究、再挖掘館藏品的當代價值，量身打造線上虛擬展場，讓觀眾不受時空束縛，在網路進行多重場域切換，以滑鼠代替雙腳遊走，透過多樣的互動瀏覽模式，從旅行喜好的問答推進劇情，安排觀眾各自的觀展路徑，並能細緻觀看館藏品在各式網路空間的影像樣態，在數位廢墟空間漫遊，體驗美術館典藏品不同層次的虛擬探索。

　　《廢墟迷走I─以屍骸構築的文明》為此展策展起點，收錄40張姚瑞中自1991至2005橫跨14年踏查臺灣南北實地拍攝的廢墟影像，其中包含眾多隨時代發展、產業移轉而走入歷史的建設，如新北市山區礦業開採的工廠遺址，或曾為臺灣出口經驗盛世的加工廠廢墟，觀看《廢墟迷走》的影像即為一種跨越時間、地域與社會變化的漫步路徑。

多重時空虛擬感官體驗

　　這一次線上典藏展試圖透過網路成為另外一種重返《廢墟迷走I》的旅程，以3件當代作品分別呼應《廢墟迷走I》中不同原因與狀態，成為廢墟的3組系列──其中李慈湄為此展的創作《凝結歷史殘響2.0：廢棄礦場的再聲張》，將帶領觀眾以聲響拜訪不同時空下的礦業空間與人文活動；劉玗於宜蘭中興紙廠創作的《我在裡面我可以還蠻放鬆的》，則透過不同時空對該地點的空襲倖存者、城市探索者、youtuber口述敘事展開旅程；近年備受國際矚目的新媒體藝術團隊涅所開發NAXS Corp.與音樂人Meuko! Meuko!則首度在臺展出2020年由西班牙L.E.V藝術節委託製作的《鬼島─獸觀》線上體驗版本，結合夢境書寫、音景採集、3D掃描、電子噪音、數位雕塑，在即時遊戲引擎（Realtime 3D Engine）中，將無序的都會街景與訊息空間轉化為虛擬地景，每一次的線上觀看皆是當下即時生成的感官體驗。

特別加映　4場座談＋2場特映

　　此外，4場線上藝術家座談亦將於7月推出，分別邀請藝術家姚瑞中、藝評暨當代影像研究者沈柏逸、國立陽明交通大學建築研究所凌天老師、策展人馮馨與三組參展藝術家對談，並將安排2場Meuko! Meuko!&涅所開發NAXS corp.合作作品《鬼島》的精采演出紀錄特映。

　　　◇　　　◇　　　◇　　　◇

．即日起至08/31

．新北市美術館籌備處（板橋區漢生東路166號3樓）

．02-2959-6020#106周先生

．pluggedintheruins.com

．更多活動詳情請上官網或電洽查詢

《新北市藝遊》2022年7月號
《新北市藝遊》2022年7月號

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