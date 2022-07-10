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驚悚…疑內輪差視線死角釀禍 油罐車擦撞機車輾斃女騎士

2022新北市兒童藝術節─怪獸宇宙

聯合新聞網／ 新北市藝遊
拍謝少年x小事製作將打造泡泡派對主題演出。
拍謝少年x小事製作將打造泡泡派對主題演出。

●資料提供／新北市政府文化局藝術展演科

　　踏上偉大宇宙航道的怪獸們，即將降落在新北啦！還沒登上怪獸戰艦的小朋友們快快來！睽違兩年終於跟大家見面的怪獸們，已經準備好了，而且還要邀請大小朋友攜手來趟星際探險旅程，一起探索六大藝術星球！

市民廣場特色三大星球　打造奇幻宇宙感

　　今夏，市民廣場將化身怪獸宇宙，打造以表演節目為主軸的「舞動星球」、結合泡泡與燈光秀的大型互動泡泡裝置為核心的「泡泡星球」，和以斯巴達體驗裝置為主的「冒險星球」。

　　舞動星球─集結各式精采大小演出打造10日不同特色主題。7月29日晚上開幕秀邀請舞鈴劇場帶來《生命之光》，邀請大家與故事主角阿米巴一起綻放愛與希望的生命之光。8月5日新北市音樂劇節團隊刺點創作工坊將帶來結合皮影元素的親子音樂劇《黑影王國歷險記─跟著阿嬤去旅行》，其他還有A劇團《阿卡的兒歌大冒險》、紙風車劇團《諸葛四郎》等精采節目。為了讓大朋友、小朋友能夠以不一樣的方式觀賞演出，我們特別打造互動體驗演出，分別於7月30日由拍謝少年ｘ小事製作帶來不一樣的兒童節目，體驗前所未有的表演享受；8月6日的冒險之夜，將由Swing Dance帶來「踩」繪快閃，準備和大家一起嗨翻全宇宙！

　　泡泡星球─以「帥氣狗狗」為造型而設計的「泡泡探勘隊」，結合攀爬、滑梯及休憩空間，加上不定時噴出的泡泡及燈光秀，打造好拍好玩又夢幻的泡泡世界，歡迎大小朋友一起來追泡泡。

　　冒險星球─在市民廣場另一側的多座斯巴達體驗裝置，以冒險好玩及強健體能為概念，讓小朋友挑戰不一樣的體驗，成為厲害的小小斯巴達太空人，釋放宇宙能量。

　　除了三大星球外，市民廣場上還有遠雄文教公益基金會「小小建築師火箭挑戰」攤位，以建築結構出發，結合互動性遊戲，並依年齡設計不同難易度，訓練孩子簡易邏輯能力，完成後與作品合照，還可獲得精美小禮物！另外也提供限定建築體驗工作坊，歡迎免費報名參加。其他還有眾多怪獸宇宙的小祕密等你來探索喔!

全新星球齊加入　怪獸星際大探險

　　以新板藝廊為基地的「妖怪星球」，由古睖．久古與莊馨怡策畫的主題展覽《仍然／依舊─沒有場所的場所》及推廣活動，透過當代藝術作品及藝術教育活動，培養兒童美感經驗，帶給親子不同的藝術視野。於活動期間週末還有與MyVideo共同打造的《妖怪電影院》，邀請爸爸媽媽與小孩來新板藝廊觀賞。

　　另一個場地是新北市藝文中心，以音樂劇節為特色打造「音樂星球」，由國內知名音樂劇團─躍演及新木音樂的全新製作《21號漫畫店》、五口創意《SC驚釀小酒館》以及刺點創作工坊《黑影王國歷險記─跟著阿嬤去旅行》，聯手帶來一連串的精采好戲，有興趣的大小朋友歡迎至Opentix 平臺購票喔！

雲端星球奇幻旅程　安心體驗

　　除了豐富的實體活動，在活動官網上也準備了線上體驗，這次兒藝節與府中15打造好玩的線上課程（Accupass活動通線上報名，每主題營隊限額20名，額滿為止），另有由新北市7大博物館帶來的特色星空節目及兩款特色小遊戲，讓小朋友從玩樂中接觸藝術。

　　7月15日至8月14日，MyVideo平臺也推出「MyVideoX新北兒藝節─妖怪Fun映院」活動專區，看專區電影還可以參加抽獎！

　　大朋友、小朋友準備好了嗎？快搭上怪獸戰艦一起探索怪獸宇宙，度過一個無敵星際暑假

　　　◇　　　◇　　　◇　　　◇

．07/29-08/14

．新北市市民廣場及周邊、新北市政府大樓大廳、新板藝廊、新北市藝文中心

．02-2950-9750#112廖小姐

．www.newtaipei-summer.tw

．更多活動詳情請上官網、臉書粉絲專頁或電洽查詢

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