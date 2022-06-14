快訊

WiFi是iPhone耗電元凶？網推1招最省電、遇2狀況才需關閉

中油高雄煉油場工安意外 工人手臂慘遭捲入血肉模糊

確診康復超慘後遺症 20歲餐飲員「聞什麼都是大便味」

淡水絕美之境─淡水山河古蹟沉浸式劇場

聯合新聞網／ 新北市藝遊

●資料提供／新北市立淡水古蹟博物館

　　淡水海關碼頭最夯的「古蹟沉浸式劇場」佳評如潮，參觀人次已破萬，體驗過的朋友都大讚只要30分鐘，就能擁有淡水觀音山及大屯山的四季美景及花景！

　　新北市立淡水古蹟博物館現正於淡水海關碼頭B棟倉庫展出「淡水絕美之境─淡水山河古蹟沉浸式劇場」，以淡水重要古蹟景點與山川壯麗為主軸，透過多媒體互動遊戲、3D場景、投影沉浸劇場及情境休憩區等，呈現淡水山河絕美景色與人文景觀交織之美。此沉浸式劇場分為4區：

　　A區「絕美入場：集氣互動」─為進入劇場前的前導體驗，跟隨著指令上下跳躍至完成集氣的動作後，便會施放絢麗的煙火，表示可正式進入劇場欣賞。

　　B區「絕美四景：互動體驗」＋D區「絕美之城：互動體驗」─呈現左岸觀音山及右岸大屯山的四季美景、花卉及動植物，例如紫藤花、雞蛋花、炮仗花及櫻花等，巨型花朵或全場紛飛的景象令人目不暇給，美不勝收。

　　C區「絕美上線：藝術互動區」─可利用手機為古蹟塗鴉上色，還能上傳到投影幕與大家分享自己的創作，是許多小朋友最愛的一區。

　　為提供最佳的體驗，每場次30分鐘，只能20名入場，並分別在每天上午9時30分及下午14時，於現場抽取當日免費入場號碼牌，歡迎全家大小、好友結伴前來參觀。

　　　◇　　　◇　　　◇　　　◇

‧即日起

‧新北市立淡水古蹟博物館／海關碼頭（淡水區中正路259號）

‧02-2623-1001服務臺

‧www.tshs.ntpc.gov.tw

‧更多活動詳情請上官網或電洽查詢

《新北市藝遊》2022年6月號
《新北市藝遊》2022年6月號

相關新聞

圓宇宙：DOME頂之夜─沉浸式圓頂體驗展

府中15為嘗試更多元的影像展演形式，特別引進充氣式圓頂，在展場中打造一個「沉浸式圓頂體驗空間」，讓大家可以打開全身的感官，沉浸在宛如無垠宇宙般的影像載體中，體會視覺的衝擊。

2022礦山藝術季

一場最貼近在地居民的藝術季，透過跨界藝術，活化新北市重要文化資產遺址，再創國際能見度。

淡水絕美之境─淡水山河古蹟沉浸式劇場

新北市立淡水古蹟博物館現正於淡水海關碼頭B棟倉庫展出「淡水絕美之境─淡水山河古蹟沉浸式劇場」，以淡水重要古蹟景點與山川壯麗為主軸，透過多媒體互動遊戲、3D場景、投影沉浸劇場及情境休憩區等，呈現淡水山河絕美景色與人文景觀交織之美。

2022新北市鼓藝節

111年度新北市鼓藝節，以虛實整合創新型態，規劃藝文展演活動。藉由不同型式的展演方式以及藝術跨界合作，結合線上展演及實體巡演活動，豐富多元方式提供大眾藝文欣賞體驗。

港動淡水 關關PASS 淡水開港設關160周年特展

將淡水開港、設置海關所發生的歷史事件，轉化成實景關卡，邀請觀展的朋友化身玩家，與19世紀末淡水河港的英國領事、商人約翰．陶德以及宣教士馬偕一同探索、尋訪淡水開港時代的商港風雲。

2022 新北考古生活節 土偶同樂會

全臺唯一的考古節慶「新北考古生活節」即將邁入第10屆囉！考古生活節每年以不同的主題，增進公眾對於史前文化與考古遺址的認識，今年更以實境解謎闖關，讓參與闖關者和其親朋好友一起腦力激盪，體驗各國人形文化的奧秘。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。