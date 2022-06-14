●資料提供／新北市立淡水古蹟博物館

淡水海關碼頭最夯的「古蹟沉浸式劇場」佳評如潮，參觀人次已破萬，體驗過的朋友都大讚只要30分鐘，就能擁有淡水觀音山及大屯山的四季美景及花景！

新北市立淡水古蹟博物館現正於淡水海關碼頭B棟倉庫展出「淡水絕美之境─淡水山河古蹟沉浸式劇場」，以淡水重要古蹟景點與山川壯麗為主軸，透過多媒體互動遊戲、3D場景、投影沉浸劇場及情境休憩區等，呈現淡水山河絕美景色與人文景觀交織之美。此沉浸式劇場分為4區：

A區「絕美入場：集氣互動」─為進入劇場前的前導體驗，跟隨著指令上下跳躍至完成集氣的動作後，便會施放絢麗的煙火，表示可正式進入劇場欣賞。

B區「絕美四景：互動體驗」＋D區「絕美之城：互動體驗」─呈現左岸觀音山及右岸大屯山的四季美景、花卉及動植物，例如紫藤花、雞蛋花、炮仗花及櫻花等，巨型花朵或全場紛飛的景象令人目不暇給，美不勝收。

C區「絕美上線：藝術互動區」─可利用手機為古蹟塗鴉上色，還能上傳到投影幕與大家分享自己的創作，是許多小朋友最愛的一區。

為提供最佳的體驗，每場次30分鐘，只能20名入場，並分別在每天上午9時30分及下午14時，於現場抽取當日免費入場號碼牌，歡迎全家大小、好友結伴前來參觀。

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‧即日起

‧新北市立淡水古蹟博物館／海關碼頭（淡水區中正路259號）

‧02-2623-1001服務臺

‧www.tshs.ntpc.gov.tw

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