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2022礦山藝術季

聯合新聞網／ 新北市藝遊

●資料提供／新北市立黃金博物館

　　新北市瑞芳區的「水金九」（水湳洞、金瓜石、九份）曾是亞洲金都，過去的礦業歷史留下了許多珍貴的文化資產遺址。現在這裡是「青春山海線」上重要的金礦、「黃金山城─礦業文化」美學廊帶的示範點，也是新北市6大願景之一「新美學」的具體展現之處。這得天獨厚特別的區域，不僅具有國際級的觀光景點，同時也充滿瑞芳居民礦山回憶。

　　「礦山藝術季」是一場最貼近在地居民的藝術季，今年已是第3年舉辦，2022將有1件全新的在地共創地景藝術作品，再結合國際知名地景藝術家王文志的巨型竹編地景及5大地景藝術作品，將美學秘境透過藝術作品串連起來。

　　同時也將以「礦山出發」為概念，成立猴硐礦區生活小隊、金瓜石山城悠閒小隊、水湳洞植拓探險小隊，透過在地居民的眼睛，規劃3條在地居民的散策私藏路線，走回兒時處處都有趣的採金之路。在地學校欽賢國中、九份國小也一起加入，帶來3場精采的表演藝術展演，讓所有人都能看見水金九地區最有溫度的樣貌。

　　最後，8月的閉幕式「鎏金時尚文化夜．跨界璀璨耀山城」將邀請國際知名針織女王潘怡良設計師，結合新銳設計師郭瑋、吳日云，首度以水金九礦山層疊意象，設計至少 40 套個性時尚風格定製服。國際表演團體優人神鼓、輔仁大學爵士樂團及合唱團等也都應邀，共同演繹山城之美，透過跨界藝術，活化新北市重要文化資產遺址，再創國際能見度。

　　　◇　　　◇　　　◇　　　◇

‧06/11-08/14

‧新北市立黃金博物館（瑞芳區金光路8號）

‧ 02-2496-2800#2811、2812服務臺

‧ www.gep.ntpc.gov.tw

‧更多活動詳情請上官網或電洽查詢

《新北市藝遊》2022年6月號
《新北市藝遊》2022年6月號

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