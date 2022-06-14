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圓宇宙：DOME頂之夜─沉浸式圓頂體驗展

聯合新聞網／ 新北市藝遊

●資料提供／府中15

　　「沉浸式投影體驗空間」是近年來受到矚目的展演活動體驗形式，從360∘環景投影空間、立方體投影空間，一直到圓頂投影空間，讓影像的體驗進入全新次元。

　　府中15為嘗試更多元的影像展演形式，特別引進充氣式圓頂，在展場中打造一個「沉浸式圓頂體驗空間」，讓大家可以打開全身的感官，沉浸在宛如無垠宇宙般的影像載體中，體會視覺的衝擊。

　　除了新奇又驚艷的體驗，更設置了「圓頂小知識」專區，帶大家了解沉浸式圓頂的設計原理，以及影像拍攝的相關知識。

　　6月份的「圓宇宙」將精選一系列藝術家為圓頂攝製的作品，像是《Samsara》、《白盒子》、《微觀宇宙─源始》等等，結合錄像、聲響、視覺藝術及多媒體數位內容，囊括科技、生物、自然、宇宙及超現實等主題影像，讓大朋友、小朋友身歷其境去探索科技媒體的視覺奧妙，感受環景圓頂投影的深度沉浸感。

　　「圓宇宙」每日上午10時至12時、下午2時至5時開放，歡迎蒞臨體驗。

　　　◇　　　◇　　　◇　　　◇

‧06/01-06/30

‧ 府中15／3樓展覽室（板橋區府中路15號）

‧ 02-2968-3600#270服務臺

‧ www.fuzhong15.ntpc.gov.tw

‧更多活動詳情請上官網或電洽查詢

《新北市藝遊》2022年6月號
《新北市藝遊》2022年6月號

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