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2022 新北考古生活節 土偶同樂會

聯合新聞網 / 新北市藝遊
認識考古遺址
認識考古遺址

●資料提供／新北市立十三行博物館

　　全臺唯一的考古節慶「新北考古生活節」即將邁入第10屆囉！考古生活節每年以不同的主題，增進公眾對於史前文化與考古遺址的認識，今年更以實境解謎闖關，讓參與闖關者和其親朋好友一起腦力激盪，體驗各國人形文化的奧秘。

　　5月6日登場的「新北市國際考古論壇」，正式拉開「2022新北考古生活節」的序幕，今年的論壇以「人形文化探究」為主軸，邀請國內外學者一同探究不同時代文化對於「人」的定義。

　　5月14日、15日的「2022新北考古生活節」，結合國定十三行考古遺址出土特色陶偶文物，以「土偶同樂會」為主題，邀集國內外30個特色體驗攤位、30個創意市集攤位參與，更邀請陶藝藝術家與在地5所學校合作，進行土偶藝術共創，於活動會場展示，由活動現場的朋友票選超人氣特色土偶。此外，還有超人氣兒童劇團帶來精采的表演活動及結合闖關體驗的考古主題實境解謎遊戲，並邀請大朋友、小朋友一起於「土偶作坊」創作自己的專屬土偶，可以立即拍照上傳現場螢幕與大家分享，營造出「千件土偶大集合」的盛況！

　　歡迎闔家大小、好友結伴來到十三行博物館，參與「2022新北考古生活節」，在充滿史前感的表演、各式的手作體驗、以及實境解謎闖關遊戲等一系列活動裡，一同體驗豐富、熱鬧的「土偶同樂會」。

　　　◇　　　◇　　　◇　　　◇

．05/14-05/15

．新北市立十三行博物館（八里區博物館路200號）

．02-2619-1313#105張先生

．www.sshm.ntpc.gov.tw

．更多活動詳情請上官網或電洽查詢

《新北市藝遊》2022年5月號
《新北市藝遊》2022年5月號

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