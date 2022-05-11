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港動淡水 關關PASS 淡水開港設關160周年特展

聯合新聞網 / 新北市藝遊
在「解密洋行」中，學習如何不被坑得血本無歸。
在「解密洋行」中，學習如何不被坑得血本無歸。

●資料提供／新北市立淡水古蹟博物館

　　1862年淡水開港設關，1872年馬偕來臺，十年之間，淡水一躍成為國際港口，往來通商船隻絡繹不絕，讓淡水這片港灣開出無數文化交融的煙花，創造獨一無二的人文風情。

　　「關關PASS！─淡水開港設關160周年特展」將淡水開港、設置海關所發生的歷史事件，轉化成實景關卡，邀請觀展的朋友化身玩家，與19世紀末淡水河港的英國領事、商人約翰．陶德以及宣教士馬偕一同探索、尋訪淡水開港時代的商港風雲。

　　此特展共分為三大任務：首先在「解碼海關」中，闖關者將化身遠赴來臺的洋行商人，解鎖海關通關程序，踏上成為大富翁的第一步。第二區「解密洋行」任務，闖關者需要先了解在臺經商的貿易潛規則，從租地設洋行、到與臺灣商人做生意，一一謹慎思考，方不至於被坑得血本無歸。最後「解鎖日常」任務，闖關者還必須了解當時代的醫療、休閒、熱門民生用品等日常面向，才能為自己的淡水生活增添品質。

　　參觀展覽時，大朋友、小朋友除了可以跟實景關卡與歷史角色拍照合影，展覽更隱藏著一位「舢舨船小幫手」，只要使用手機掃描展覽中的任務圖案，就可以跟小幫手一起建立自己的洋行、解答任務，尋找在臺灣賺大錢的秘笈，成為獨一無二的淡水大商人！

　　歡迎全家大小、好友結伴到淡水海關碼頭C棟倉庫，在特展中闖出淡水萬千風情。

　　　◇　　　◇　　　◇　　　◇

．05/07起

．新北市立淡水古蹟博物館（淡水區中正路259號）

．02-2623-1001#26服務臺

．www.tshs.ntpc.gov.tw

《新北市藝遊》2022年５月號
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