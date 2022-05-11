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2022新北市鼓藝節

聯合新聞網 / 新北市藝遊
2022新北市鼓藝節表演團隊「舞工廠舞團」
2022新北市鼓藝節表演團隊「舞工廠舞團」

　　111年度新北市鼓藝節，以虛實整合創新型態，規劃藝文展演活動。藉由不同型式的展演方式以及藝術跨界合作，結合線上展演及實體巡演活動，豐富多元方式提供大眾藝文欣賞體驗。

　　此次特別設計打造鼓藝節專屬行動舞臺車，以大眾熟悉的臺灣鄉土味型式，深入鄉里、社區、街巷，將擊鼓表演藝術融入廣場、公園、夜市等不同特性的場地，呈現鼓藝豐富多樣的面貌。預計於5月27日至29日及6月3日至4日期間，至新莊、樹林、淡水、三重、中和區等地辦理5場次實體演出活動，用最「接地氣」的方式，帶來精彩熱鬧的鼓藝表演，提供市民朋友近距離感受體驗鼓藝魅力的機會。

　　線上展演部分，邀請入圍第32屆金曲獎最佳臺語專輯獎的「嬉班子非洲鼓舞劇團」等7個各領域優秀的表演團隊，為「2022新北市鼓藝節」錄製含括舞蹈、演唱、戲劇等節目，將擊鼓結合各類表演藝術的元素，帶來精采的跨界演出，同步於活動期間在官網播出。

　　嬉班子的演出串聯非洲擊鼓、舞蹈及臺語演唱；另外，以舞蹈專業發展跨界演出的「舞工廠舞團」、「踢踏電台舞團」及「大小點演藝社」；於北管傳統藝術深耕的「延樂軒北管劇團」，結合鑼鼓音樂及傳統布袋戲；以環保為理念，擅長將廢棄物品改造成樂器的「二手貨Stomp亂打秀」；以及融合聲音、肢體與環境演出，表演風格獨樹一格的「身聲劇場」等，都將在「2022新北市鼓藝節」使出渾身解數，為大家演繹驚艷震撼的跨界演出，難得一見的鼓藝饗宴，千萬別錯過。

　　　◇　　　◇　　　◇　　　◇

．05/16-06/30

．新北市政府文化局（板橋區中山路一段161號28樓）

．02-2960-3456#4640彭小姐

．www.culture.ntpc.gov.tw

．更多活動詳情請上官網或電洽查詢

《新北市藝遊》2022年5月號
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