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2022新北市多元文化節

聯合新聞網 / 新北市藝遊
新北市多元文化節各種文化演出。
新北市多元文化節各種文化演出。

●資料提供／新北市政府文化局

　　新北市匯聚來自全臺各縣市及世界各地的移入人口，廣納多元族群、落實文化平權，一直是新北市政府重要的施政目標。

今年度新北市政府文化局以「當我們混在一起 MIX TOGHETHER」為主題，規劃辦理「多元文化節」，藉由活動的舉辦，鼓勵參與大眾探索新北在地的多元文化，創發不同文化發聲與分享的機會，促進多元文化交流與共融。

　　「混」有混和、混搭、混血的意思，以生活化、活潑趣味的內容與氛圍，提升大眾共鳴。前導活動「濕婆浪漫傳奇」，已於空軍三重一村登場，安排印度主題歌舞演出、文化攤位及體驗工作坊等系列活動。主活動日「我就混這條街，世界音樂派對」訂於4月2日、4月3日於空軍三重一村舉辦，以一村旁的同安東街及一村眷舍為主場域，舉辦街頭音樂市集活動，將邀請具有多元文化背景的表演團隊帶來音樂、舞蹈、雜耍等不同形式精采演出，歡迎大家走在街上、逛空間、串門子，將多元文化和生活作緊密的連結。此外，運用空軍三重一村具有歷史建築特色的眷舍門面及空間，規劃好玩又有趣的市集攤位，提供豐富多元的跨文化體驗活動，藉由參與不同「文化混合」的體驗和交流，認識不同文化的特色與故事。

　　活動期間，文化局所屬館舍也將推出多元文化相關系列活動，包括文化小旅行、文化特展、主題書展及體驗活動等等，想要了解更多相關資訊，請洽新北市文化局官網，也歡迎持續關注活動最新訊息。

　　　◎　　　◎　　　◎　　　◎

．即日起至04/30

．新北市政府文化局（板橋區中山路一段161號28樓）

．02-2960-3456#4640彭小姐

．www.culture.ntpc.gov.tw

．更多活動詳情請上官網或電洽查詢

《新北市藝遊》2022年4月號
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