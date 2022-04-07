「港動」淡水 淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年

●資料提供／新北市立淡水古蹟博物館

為慶祝淡水開港設關160周年暨馬偕來臺150周年，新北市政府文化局特別籌劃了「港動淡水」系列活動，內容豐富多元，包括5月「關關PASS！淡水開港設關160周年特展」、7月「港動淡水兒童歡樂季」主題活動、表演、行旅、抽獎、專屬LINE貼圖、講堂、Podcast及論壇等，邀請大家到淡水，體驗1862年開港盛況！

「港動淡水」首波活動為戶外戲劇表演、文化行旅及好禮戳戳樂。

其中，戶外戲劇表演《淡水開港設關故事派對—歡迎光臨1862》由深耕淡水多年的劇團「身聲劇場」與淡水古蹟博物館合作，融合說書、戲劇、鼓樂、偶戲等多元形式，重現當年開港設關的故事。此劇碼將在4月的每個週末下午4點30分於淡水海關碼頭演出，報名請上淡水古蹟博物館官方網站。

「港動淡水文化行旅」則推出「淡水開港的黃金歲月」及「尋覓馬偕百年足跡」等2條主題導覽路線，並且搭配「港動淡水」每個月的活動安排專屬內容，每場限額20名，即日起開放線上報名，額滿為止。

「淡水開港好禮戳戳樂」已在淡水紅毛城、淡水海關碼頭、得忌利士洋行及前清淡水關稅務司官邸（小白宮）開跑，凡購買以劉銘傳、馬偕、郇和及約翰陶德等人物推出的「淡水開港」LINE貼圖，就可參加戳戳樂，人人有獎，最大獎項市值3000元，限量600份。

更多「港動淡水」活動內容，可上活動官網查詢，也歡迎加入淡水古蹟博物館臉書粉絲專頁、追蹤淡水古蹟博物館IG或訂閱淡水古蹟博物館YouTube頻道，隨時接收最新消息。

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．即日起至7月

．新北市立淡水古蹟博物館（淡水區中正路28巷1號）

．02-2623-1001服務臺

．www.tshs.ntpc.gov.tw

．更多活動詳情請上官網或電洽查詢