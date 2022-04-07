2022新北閱讀節─閱讀新北的1001頁

●資料提供／新北市立圖書館總館

透過「閱」今：新城《漫讀生活美》城市美學主題展，及「閱」古：舊城《雙成串流》城市願景，並以視、聽、嗅、味、觸覺等五種感官，帶領大家強化與新北的記憶連結，體驗動、靜交織的閱讀新型態！

新北市 由故事寫成的城市

阿拉伯的《一千零一夜》，是由無數個虛幻的寓言構成。

新北的1001頁，是在這塊土地上生活的人們，一筆一畫寫成的真實故事，承載成千上萬的世界與多彩的生活型態。

「2022新北閱讀節」將透過「閱」今：新城《漫讀生活美》城市美學主題展，及「閱」古：舊城《雙成串流》城市願景，並以視、聽、嗅、味、觸覺等五種感官，帶領大家強化與新北的記憶連結，體驗動、靜交織的閱讀新型態！

新城《漫讀生活美》城市美學主題展

NO.1〈聽見世界的聲音〉：走進新北，可以感受地方的歷史流變，更可以在新北聽見世界的色彩，打造兼具觀賞性與互動性的主視覺展區。還有多場藝文沙龍，邀請各領域專家分享生命經驗與記憶。

NO.5〈眺望城市的天際線〉：視覺以五條廊帶的「天際線」出發，以「文化地景」為題，挑選五條廊帶上的自然、人工景觀，將其打造為具有流動感與書頁感的大型藝術裝置。

NO.29〈探索生活的紋理〉：以「多樣化的地方特色」出發，在書頁背後探索新北市各區在社會、經濟、產業或人文的多元樣態，並透過實體物件之紋理，將閱讀轉化為「觸覺」體驗，並與選書一同呈現。

NO.400〈尋覓巷弄的氣息〉：以「充滿想像力的新北市」為題，在熟悉的臺灣街景中，放大來自世界各地多元的文化符碼，並透過「氣味」與「文字」將體驗具象化，藉此營造一個「由嗅覺構成」奇幻又真實的視覺空間。

NO.1001〈寫下我們的故事〉：以「我在新北市的故事」出發，結合「本地新北」及「新北市藝遊」中對新北百工的觀察，以蒙太奇的視覺手法結合紙雕再製為常見的生活場景，打造充滿吸引力的閱讀空間。

舊城《雙成串流》城市願景活動

NO.272〈光電廟埕〉慈惠宮口酬神獻藝演出，傳統與現代併進：與在地慶典活動結合，透過音樂、戲劇、舞蹈、藝陣展演等不拘型式、不限類型的演出內容，表現新舊相融的藝術型式，讓現代、當代的特質與傳統文化激盪出全新的火花。

NO.365〈市集詠唱〉府中鬧區、縣民大道南側新生活創意併發：板橋在地特色店家共襄盛舉共同生活聚集空間，呈現在地發展的百工百態，加上獨立樂手樂團詠唱屬於板橋的地方故事。

NO.167〈閱讀派對〉觥籌交錯、五感林園體驗：在林本源園邸打造五感體驗，除了下午豐富的手作工作坊，夜間特別規劃茶酒專場，回到過往園邸夜宴觥籌交錯的時光。

NO.167〈古城散策〉巷弄走讀在地文史：帶領大家深度探尋，漫步在府中百年歷史的轉角及街廓道路，打開手冊紀錄下店家的故事。從城廓到街廓，從府中到板橋，交通樞紐的遷移改變了我們生活的型態，不變的是我們對這塊土地的期待。

NO.111〈牆裡城外〉大眾共同參與，共同邁向城市願景目的地：透過設計師在「工地圍籬」上運用設計、彩繪等手法，創作對於府中的未來想像，內容除了呈現在地城市故事，也開啟圍籬撤除後的無限可能，使其成為都市美學的一環。

新北的1001頁，不僅象徵新北市是所有人夢想的匯聚與實踐之處，也代表新北市未來仍有無限的可能。「2022閱讀新北的『1001頁』」邀請大朋友、小朋友一起來翻閱。

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．04/22-05/30

．新北市立圖書館總館（板橋區貴興路139號）

．02-2953-7868#8008曾小姐

．www.library.ntpc.gov.tw

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