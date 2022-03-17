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2022年新北市三芝區櫻花季

聯合新聞網 / 新北市藝遊
三生步道上的吉野櫻，是攝影師必追的熱點。
三生步道上的吉野櫻，是攝影師必追的熱點。

●資料提供／新北市三芝區公所

　　春天，正是寒冬遠去，萬物復甦的季節，新生的嫩芽象徵著春神的到來，三芝的櫻花也在這時悄悄的粉紅了枝頭，宣告一年一度的櫻花季正式拉開序幕。

　　到三芝賞櫻，已成為春日裡最夯的全民運動，而此一熱門休閒活動的由來可追溯至民國85年，時任三芝鄉長有感於日本櫻花美景，便在三芝各地栽植臺灣山櫻花、吉野櫻及八重櫻。歷經二十多年的植護，含括青山路、大湖路、101縣道、北9、北7和北11鄉道，每至花季期間，均可看到櫻花盛開的美景。

　　而今只要提及北臺灣最有名的賞櫻地點，緊鄰大坑溪的「三生步道」，相信是大家的首選。

　　漫步在以「生產」、「生活」、「生態」為主要理念修建的河岸步道，沿途欣賞八重櫻與吉野櫻深淺錯落、大坑溪清澈的溪水，以及優游溪水中的臺灣石濱和粗首鱲，身心霎時舒活。再往前走，可遠望橫山村開闊的大坑梯田，步道路面由安山岩鋪設而成，全程坡度平緩而安全。此外，區公所更透過燈光照映，讓夜間櫻花呈現出與白日不同的柔美氣氛，使三生步道成為戀人們最美的約會勝地。

　　櫻花滿樹綻放，美不勝收的景象，往往只能遠赴日本，才能一親芳澤。現在來到三芝，不用坐飛機就能體驗置身日本的美景，再串聯三芝海上觀景平臺、後厝漁港、興華驛站、三芝田心等景點，就是繽紛又豐富的賞櫻一日遊，不管是情侶相約出遊，或是家庭小度假，來三芝就對了！

　　　◇　　　◇　　　◇　　　◇

‧03/15-03/31

‧新北市三芝區三生步道

‧ 02-2636-2111服務臺

‧ www.sanzhi.ntpc.gov.tw

‧更多活動詳情請上官網或電洽查詢

《新北市藝遊》2022年3月號
《新北市藝遊》2022年3月號

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