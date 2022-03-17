●資料提供／新北市立圖書館新店文史館

為推廣水電共生，新北市立圖書館新店文史館推出年度特展「水電共生故事館」，期使大眾了解新店溪百年來的水力與電力發展歷程，並且透過新店地區電廠、引水渠道和相關設施的圖文介紹，一探水電共生故事。

水電共生在新店 淵遠流長

自前清以來，新店溪流域的溪水提供了河運及灌溉用水。而從日治時期迄今，溪流的功能廣泛運用在發電及飲用水，尤其以位處新店溪畔的水力發電最具歷史意義與價值，堪稱臺灣之最。

1888年，劉銘傳在丹麥電氣技師的監督協助下，於臺北城內首次以發電機燃煤發電，點燃電燈照明。雖然僅是曇花一現，但在臺灣電力發展史上，卻留下最早使用電燈的紀錄。

1905年完工送電的龜山發電所，始具系統性的發電規模。1909年臺灣總督府完成興建「小粗坑發電所」，成為臺灣第二座水力發電所，有「第二發電所」之稱，目前是臺灣現役中最古老的發電廠。1941年新龜山水力發電所竣工運轉。1975年新龜山發電所更名為「桂山發電廠」，1992年桂山發電廠成為新店溪中、上游各發電廠的行政及遙控運轉中心。

1942年8月，烏來發電所開工；1944年3月，太平洋戰事日漸劇烈，暫時停工。1946年臺灣電力公司接管後恢復施工，1950年完工運轉，成為臺灣光復後第一座建設完成的發電廠。

1986年6月，翡翠發電廠運轉發電，將新店溪上游（北勢溪）以翡翠水庫的蓄水來進行水力發電，此一方式與其他日治時期分別運作的川流式發電廠系統不同，也是唯一非日治時期所興工的水力發電廠。

展覽Ｘ導覽Ｘ座談 水電共生全視界

此展以新店溪水力發電廠的前世今生為核心，其中亮點有二：一是從歷史的文化資產面相，一探自來水與水力發電百年風華。二是來電的實驗，進行教學性的發電原理活動，入館觀展的朋友可以自己來操作發電。現場除志工實地探勘所記錄的圖像文字，桂山發電廠特別提供了發電機剖面模型，讓人可一窺水力發電的關係。

除了發電廠歷史調查與實際操作體驗，亦規劃「百年歷史建築─發電廠巡禮」、「與耆老也來電」等活動，還有新店溪中上游水力與電力設施之文化路徑走讀一系列戶外導覽解說，以開啟另類小旅行的地方創生契機。

此外，為進一步了解與認識新店各地區歷史發展脈絡與特色，並結合年度特展水電設施的依存關係，特別安排6場讀書會，以探究新店各聚落發展的《臺北屈尺道百年尋跡》一書進行分享與討論，預計自3月份辦理。

新店溪的電力發展是相當豐富且完整的體系，如何來瞭解發電，如何來使用電力，如何來珍惜電力，且在水力發電系統外，水力發電與綠能發電是否是時代進步的指標？期待經由年度特展串連各方資源，能和大家一起探究，並提高外地前來觀光的意願，使新店溪水電共生文化景點成為地方特色小旅行的主打活動，以擴大影響力與提升展覽的重要性，吸引更多的朋友前來遊憩。

除了靜態展覽，也規劃系列體驗，像是教大家動手做發電。

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即日起至12/23

‧ 新北市立圖書館新店文史館

（新店區北新路一段92號）

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‧ 92故事巷-新店文史館

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