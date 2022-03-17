致當下 遠觀 2022新北市美術家聯展

新北市幅員廣大，各地擁有許多不同的藝文聚落，許多優秀的藝術家都在新北市創作並且生活，各種新潮與前衛的藝術活動都在這塊土地發生，雙北作為藝術文化人口的匯集之處，占將近全國7成左右的藝術資源，近年來以建構多元美學為主要目標，致力於「新趨勢、新美學」為發展方向，文化創意人才輩出，飽滿的藝文能量為新北市增添繽紛亮麗的城市風範。

新北市規模最大的藝術交流平臺

配合每年3月25日美術節期間舉辦的「新北市美術家聯展」，為新北市規模最大、藝術家最多的展覽，也是藝術創作、交流、觀摩的平臺，集在地優秀藝術家於一堂，他們帶來經典雋永、饒富創意的作品，包含油畫、水彩、水墨、書法、篆刻、版畫、攝影、陶藝、雕塑、複合媒材、膠彩等11大藝術類別。

邀請藝術家們彼此觀摩交流、相互砥礪，喜歡藝術欣賞的觀眾亦能浸淫畫香，陶冶性情。

宏觀的視野 蓄養更強大藝術能量

今年是新北市美術館將完成重要進程，一座具有豐沛文化生命力的城市，對於藝術文化的傳承，以及有形無形藝術資源資產的保存，需要鑑往知來。此次「新北市美術家聯展」以「致當下．遠觀」為題，展現藝術是累積且連續性的，尤與所處的環境密不可分。

「致當下」意指人們身處所在的時空，而後佇足「遠觀」創作語彙的交織結果，在歷時又共時的背景下，體現鉅觀且微觀的微妙。藝術家透過創作，將都市及鄉村風情與自然山川風貌等環繞首都的人文景致，於作品中淋漓展現。

新北市這片土壤滋養著民間的藝術創造力與藝文活動的實驗性活力，形成一脈獨特的藝術生態，在美術館即將成立前夕，透過「美術家聯展」的辦理，期待能夠呈現出新北市悠久的藝術歷史淵源，以及來自不同世代藝術家創作的交流互動和傳承，以「致當下．遠觀」為旨，自宏觀的視野來詮釋新北，蓄養更強大的藝術能量，將新北美學拓展至國際舞臺。

328位藝術家參展 9大場館聯展

此次聯展不同以往，有二大重點：一是預計邀請328位藝術家共襄盛舉。二是聯合新北市藝文中心、新北市美麗永安藝文中心、新北市新莊文化藝術中心、新北市立鶯歌陶瓷博物館、新北市青少年圖書館、新北市立圖書館淡水分館、新北市立圖書館蘆洲集賢分館藝文中心、新北市立圖書館樹林分館、新北市客家文化園區等9處展覽空間同時展出。

展覽期間亦將籌劃相關藝文活動及座談會，喜愛藝術的朋友，千萬不要錯過難得一見的美學饗宴。

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「2022新北市美術家聯展」參展場館

場 館 ／ 地 址 ／ 電 話

新北市藝文中心 ／ 板橋區莊敬路62號 ／ 02-2253-4417#121

新北市美麗永安藝文中心 ／ 中和區中和路390號2樓 ／ 02-2929-8830

新北市新莊文化藝術中心 ／ 新莊區中平路133號 ／ 02-2276-0182#321

新北市立鶯歌陶瓷博物館 ／ 鶯歌區文化路200號 ／ 02-221-28905#205

新北市青少年圖書館 ／ 新店區安康路二段151號 ／ 02-2622-4664#224

新北市立圖書館淡水分館 ／ 淡水區文化路65號 ／ 02-8282-1951#15

新北市立圖書館蘆洲集賢分館藝文中心 ／ 蘆洲區集賢路245號4樓 ／ 02-2684-6283#14

新北市立圖書館樹林分館 ／ 樹林區樹新路40-7號3樓 ／ 02-8677-2727#510

新北市客家文化園區 ／ 三峽區隆恩街239號 ／ 02-2672-9996#307

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‧ 展期：03/18-04/17

‧ www.culture.ntpc.gov.tw

‧更多活動詳情請上文化局、各展館官網或電洽各展館查詢