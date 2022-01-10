畫說台鐵與台灣建築遺產展

●資料提供／力麗社會福利慈善事業基金會

自民國106年起，力麗社會福利慈善事業基金會陸續在臺北、臺南、臺中、花蓮、高雄等地，舉辦「回到1919─話說臺灣建築文化遺產展」。

基金會今（111）年再度與交通部臺灣鐵路管理局合作，自1月6日開始，於板橋車站B1廣場展出60幅畫作，精選與臺鐵相關經典建築畫作計30幅，另邀請畫家描繪新北市文化資產及其他景點計30幅，包含新北市古蹟16處、歷史建築4處以及其他景點，例如深坑黃氏永安居、林本源園邸、永和網溪別墅、淡水禮拜堂、深坑黃氏興順居等古蹟。

此次展覽以國定古蹟林本源園邸來青閣作為入口意象，並以傳統園林水池造景意象呈現新北主題畫作。展場還另闢專區展出積木作品及砂畫，包含「古蹟樂起來」歷史建築積木比賽前3名作品，以及臺灣唯一的樂高認證大師—黃彥智醫師創作的積木作品〈林家花園來青閣〉，令人驚艷。

力麗社會福利慈善事業基金會歷年來與公部門合作推廣在地文化資產，自行出資籌辦臺灣建築遺產畫展，今年巡迴至新北市已經是第12站，蔚為公私協力推廣文化資產的典範。展覽同步出版精裝版畫冊《話說臺灣建築文化遺產‧新北》，收錄描繪新北市文化資產的畫作，並搭配介紹文字，並出版《尋蹟食旅‧新北─古蹟與美食的散步提案》，串聯古蹟周邊美食及店家資訊，推出新北在地特色行程。

‧即日起

‧板橋車站B1（原新北智慧圖書館旁走廊）

‧ 0958-918-638楊小姐

‧ reurl.cc/MkZagv

‧ 更多活動詳情請上官網或電洽查詢