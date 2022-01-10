2022文化走春 新北虎哩福氣

●資料提供／新北市政府文化局

呼一口虎年好福氣，市民朋友陸續完成疫苗接種之際，趕緊趁著過年假期來新北走春，品味新北豐富的博物館及特色景點。世界各國仍壟罩於病毒威脅下，目前國內疫情穩定的狀況格外寶貴，邀請大家一年初始把握佳節，來新北走動好過年，強健體魄也紓解無法出國的遺憾。

◎虎拳招福氣 愛老虎遊找貓趣

新北市博物館群及所屬藝文館舍春節假期不打烊，除規劃應景活動，同時針對新北文化美學特色，推出以新北市花「茶花」及虎年意象設計虎年限定版年曆，並結合限定版新北博物館卡、新北味香氛精油及品新北茶包等文創品，綜合一大箱福氣滿滿虎年福箱，歡迎市民朋友到博物館走春開箱。

買好玩好更要身體好，也規劃虎年打虎拳活動，只要到館舍打虎拳並與立牌合影上傳即可領取虎年紅包袋。此外，文化局邀請人氣插畫家康康繪製拉查花貓貓與博物館聯名貼圖，製成限定文創品並於年節期間贈送市民朋友。歡迎初二至初六期間前往博物館，參加活動並拍照打卡，文化局將從上傳資料中抽選，贈送限量禮品，讓您虎年虎哩福氣。

◎揮毫暖身好過年 手作體驗趣

過年少不了新春揮毫及春聯，淡水古蹟博物館搶先於1月15日、16日及23日，推出書法家揮毫春聯贈送活動，每日50份數量有限；林本源園邸也於1月23日邀請書法老師現場揮毫，於定靜堂提供100份春聯。

此外，鶯歌陶瓷博物館1月22日下午辦理絹印斗方活動，歡迎一起手作絹印春聯。初三至初六，十三行博物館推出面具DIY，歡迎蒞館踴躍體驗手作春聯及開運面具，虎虎生風又滿面春風。五股守讓堂初四上午於伴山學堂辦理香包DIY及彩繪風車活動；林本源園邸初五辦理林玉珠花燈體驗工作坊，初六下午規劃《紙賞林園》手作立體卡片體驗課程，帶領大家體驗傳統花燈工藝及林園之美。

另外館舍也規劃線上暖身活動，府中15新北市動畫故事館於1月29日、初三及初五下午辦理線上手做動畫——兩隻老虎立體紙偶課程。

◎虎禮滿滿最甘心

鶯歌陶瓷博物館初二開館迎接前168位熱情朋友，贈送虎年小禮物，初二至初六還精心規劃虎年大集闖關趣及「百福（虎）彩繪迎新年」，邀請大家找貓闖關集章兌換小禮物，也可在陶瓷上彩繪，製作專屬自己的虎年小虎。每日前100名在陶品集消費者，可在福虎彈珠臺彈出幸運號碼換好禮。空軍三重一村初二、初三的上午、下午分別限量送出「一村復古購物袋」。

新北市立圖書館總館於初四及初五贈送新年開運質感文具福袋。五股守讓堂於初四開館迎新，蒞臨參觀打卡按讚即送限量福袋。淡水古蹟博物館初二到初六辦理福虎訪淡古集章趣活動，集滿3個可兌換精美好禮。十三行博物館針對初二起至文化商店當天消費金額滿111元的朋友，可獲得抽福袋機會。

另外，坪林茶業博物館初二開春為大家奉上「虎頭柑茶」，於臉書粉絲頁按讚打卡即可獲得茶包，初三、初四則有跳跳虎玩障礙賽。黃金博物館舉辦咬錢虎淘金活動，凡春節期間參加淘金特別場的朋友，即可獲得可愛虎耳朵髮箍，化身咬錢虎把金沙帶回家。林本源園邸推出三人成虎吉祥贈禮活動，初二至元宵，拍照林園祥獸並留言祥獸專屬吉祥話，可於文創商店兌換林園特製明信片。

◎虎彩新春 好戲連臺

十三行博物館初三至初六每日下午於演講廳辦理「虎趴虎」表演擂臺活動，邀請兒童劇團、互動表演及樂器演奏等表演輪番演出。鶯歌陶瓷博物館初三至初五也在陶藝舞臺陸續推出雜耍表演活動。

黃金博物館初二上午邀請在地吉慶國小雷鼓社舞獅來館演出，與遊客同賀新年。此外昇平戲院春節期間熱映懷舊歌仔戲《鳳凰蛋》，歡迎共賞河洛歌仔戲團五將：王金櫻、小咪、許亞芬、郭春美、石惠君同框演出，精采絕倫的好戲。坪林茶業博物館趕上木頭人挑戰的熱潮，初五至初六到茶博扮裝小萌虎、虎頭蜂玩一二三木頭人，成功可享1次扭蛋機會。

林本源園邸初二上午邀請臺灣威武五家龍獅總會帶來精采醒獅演出，並邀請易經老師進駐林園為民眾解說流年，開運虎氣來！初二及初三下午2時由沐寧相聲演說坊帶來賀歲相聲。此外還有初四的中西音樂演出，分別由李哲音豎琴獵人及板橋在地薪橋國樂團將帶來中西合璧的音樂表演。

空軍三重一村自初二開始陸續推出踢踏舞表演、舞龍迎財神、虎勁套圈圈及粉筆畫一村活動，帶給大家耳目一新的熱鬧春節。

‧01/15-02/06

‧新北市立各博物館及藝文場館

‧ 02-2960-3456#4493郭先生

‧ www.culture.ntpc.gov.tw

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