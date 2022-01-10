青春山海線美學秘境 全國首創礦山共學基地啟用

● 資料提供／新北市立黃金博物館

黃金博物館新館舍—共學館，它的前身為臺灣金屬鑛業股份有限公司的員工宿舍，現在則為館方的學習基地。共學館1樓陳列水金九礦業資產相關重要史料文獻、影音及典藏資源，2樓則為展示及教育推廣多功能空間，期望連結地方共同交流學習、承載並延續水金九礦業資產價值。

黃金博物館創館至今，持續的保存與活化水金九地區豐富的金銅礦業資產，透過累積礦業歷史脈絡、邀集在地權益關係人交流對話、建構產官學合作網絡，輔以國際結盟力量，逐步厚實「水金九礦山學」知識體系。而新建成的共學館，以礦山地質意象與色系設計，彰顯水金九地質乘載礦山文化的特殊性；周邊L型戶外空間則採砌石生態工法，並種植四季植栽，強調空間於四季皆與環境共榮。兩者合併，成為連結與襯托周遭社區與自然地景的重要中介站。

共學館於1月開幕，並配合水金九礦山學推廣，搭配3個展覽：在共學館，1樓入口展示區設有「憶臺金」老照片展，可藉由回顧照片，進入臺金時期的金瓜石社區情境；2樓則有「煉金術—點石成金的秘密」年度特展，介紹礦廠中的選礦及煉礦過程。另外，在博物館的煉金樓1樓，還有「一山一家‧2021礦山藝術季成果展」，可欣賞藝術家們如何詮釋水金九礦山。此外，還可於1、2月報名兩場礦山學推廣活動。詳細情形，請隨時關注新北市立黃金博物館官網及FB專頁。

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‧1月起

‧新北市立黃金博物館（瑞芳區金光路8號）

‧ 02-2496-2800 #2811、2812 遊客中心

‧ www.gep.ntpc.gov.tw

FB＝新北市立黃金博物館

‧更多活動詳情請上官網、臉書粉絲頁或電洽查詢