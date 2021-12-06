快訊

火車誤點！軍校生立正30分鐘獲盛讚 校方給榮譽假表揚

我們在安靜中跳舞─身障表演藝術文件展　

聯合新聞網 / 新北市藝遊
聲音是舞蹈創作重要元素，無聲也能酣暢地舞動肢體。 林育全
聲音是舞蹈創作重要元素，無聲也能酣暢地舞動肢體。 林育全

●資料提供／新北市文化基金會

　　隨著臺灣表演藝術界對文化參與的意識逐漸高漲，以及對多元社會的認同推動，遂有此計畫，希望由身障人士的立足點出發，讓過去在藝文場景中較少被照顧到的群體，成為藝術活動的建構者與參與者。

　　在肢體舞蹈的領域中，「聲音」往往被視為藝術創作的一個重要元素，但由於生理條件限制，聽障族群要參與或欣賞藝術創作，有著不同於聽人的門檻待克服，因此選擇聽障族群為此次藝術參與對象。

　　《我們在安靜中跳舞》主持藝術家──劇場導演王珩，由於家族成員中有聽障人士，從相處中體認到聾人特別感知世界的方式，萌生與聽障素人藝術家合作，以其為創作主體，自他們的生命經歷中汲取藝術題旨，將藝術創作的觸角拓展到過去較少被關注的群體。

　　此次榮幸邀集在聽障表演藝術界具一定資歷的林靖嵐老師和舞蹈團成員，共同發展新的肢體語彙，找到社會中人與人之間、語言之外，不同身分條件的身體共創詩意的可能性。

　　新北市勞工局與新北市文化基金會合作，推動身障者就業多元發展，並與大可創藝等團隊合作，3大亮點「藝術家故事」、「藝術家最寶貝的3樣物品」，讓觀者瞭解藝術家一路走來的生命故事，同時還能在「互動區」中透過模擬聾人配戴助聽器所聽到的環境音，實地感受聾人最貼切的世界。

《新北市藝遊》2021年12月號
《新北市藝遊》2021年12月號

延伸閱讀

你是我的耳朵！拉布拉多會幫忙去叫聽障狗狗「散步時間到了」

94歲高齡仍醉心藝術 台灣雕塑先驅獲新北文化獎

竹市國際身障日 田曉雯、陳亮達談藝術治療歷程

竹市身障藝術治療創作特展 帕運國手響應國際身障者日

相關新聞

我們在安靜中跳舞─身障表演藝術文件展　

在肢體舞蹈的領域中，「聲音」往往被視為藝術創作的一個重要元素，但由於生理條件限制，聽障族群要參與或欣賞藝術創作，有著不同於聽人的門檻待克服，因此選擇聽障族群為此次藝術參與對象。

藝起來新莊串門子 體驗新莊在地文化

新北市政府文化局串聯文藝中心及新莊廟街廟宇文化、無形資產、美食、歷史文化等，規劃辦理「藝起來新莊串門子」活動，希冀展現新莊文化內涵，共同分享在地的文化故事，並邀請大家一同至新莊串門子，體驗新莊在地文化。

光映淡水 呈現淡水文化之美

為淡水量身打造的系列活動，透過「時光循跡」、「波光水岸」及「火光十色」三大主題，在淡水海關碼頭規畫靜態展演、動態聲光等多元方式呈現淡水的文化之美。

光映綺想曲─2021光影藝術展

林本源園邸全新推出進化版光雕3.0，帶來15分鐘精采加長版來青閣光雕秀，搭配觀稼樓、香玉簃、方鑑齋等藝術家現地創作，讓大家得以透過系列作品從視覺、聽覺、互動等不同感官經驗，更深入了解林園的特色與獨特性。

在家的N種表演練習 435藝術聚落藝文團隊年度活動

身處於板橋435 藝文特區的6組進駐藝文團隊也面臨嚴峻疫情挑戰，進而引發大家思考：當所有活動不能群聚、只能在家的狀況下，「團隊在家」、「觀眾在家」的表演活動該會是如何？

探索淡水密碼 淡水文史特展

以數字解密的概念出發，串連所有關於淡水歷史、商業、經濟的神秘數字，隱藏在展場的各個角落。每位走進得忌利士洋行的朋友，都是淡水地區的探員，在這個神秘的空間裡，找尋每個數字背後的意義！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。