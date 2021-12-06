我們在安靜中跳舞─身障表演藝術文件展　

●資料提供／新北市文化基金會

隨著臺灣表演藝術界對文化參與的意識逐漸高漲，以及對多元社會的認同推動，遂有此計畫，希望由身障人士的立足點出發，讓過去在藝文場景中較少被照顧到的群體，成為藝術活動的建構者與參與者。

在肢體舞蹈的領域中，「聲音」往往被視為藝術創作的一個重要元素，但由於生理條件限制，聽障族群要參與或欣賞藝術創作，有著不同於聽人的門檻待克服，因此選擇聽障族群為此次藝術參與對象。

《我們在安靜中跳舞》主持藝術家──劇場導演王珩，由於家族成員中有聽障人士，從相處中體認到聾人特別感知世界的方式，萌生與聽障素人藝術家合作，以其為創作主體，自他們的生命經歷中汲取藝術題旨，將藝術創作的觸角拓展到過去較少被關注的群體。

此次榮幸邀集在聽障表演藝術界具一定資歷的林靖嵐老師和舞蹈團成員，共同發展新的肢體語彙，找到社會中人與人之間、語言之外，不同身分條件的身體共創詩意的可能性。

新北市勞工局與新北市文化基金會合作，推動身障者就業多元發展，並與大可創藝等團隊合作，3大亮點「藝術家故事」、「藝術家最寶貝的3樣物品」，讓觀者瞭解藝術家一路走來的生命故事，同時還能在「互動區」中透過模擬聾人配戴助聽器所聽到的環境音，實地感受聾人最貼切的世界。