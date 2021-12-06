藝起來新莊串門子 體驗新莊在地文化

●資料提供／新北市政府文化局

自2020年起，新北市政府文化局串聯文藝中心及新莊廟街廟宇文化、無形資產、美食、歷史文化等，規劃辦理「藝起來新莊串門子」活動，希冀展現新莊文化內涵，共同分享在地的文化故事，並邀請大家一同至新莊串門子，體驗新莊在地文化。

2020年由新莊文化藝術中心開始串門子，辦理兩週的假日展演活動，邀請兒童知名劇團「好玩的劇團」及「蘋果劇團」、臺灣專業踢踏舞團「舞工廠舞團」、新莊在地學校扯鈴隊表演與「VOX 玩聲樂團」獻聲等等演出。更在新莊廟街辦理「新莊偶戲文化日」活動，不僅力邀知名「霹靂布袋戲」結合廟街特色巷弄、百年廟宇及廟街在地美食，如戲館巷、慈祐宮及知名糕餅店等，為廟街打造專屬劇本，重現過往風光，同時邀請在地團隊「新西園掌中劇團」、「春响禪鼓班」、「丹鳳雅藝舞蹈團」等共同精采演出。此外，還有一系列多樣化的周邊活動，如迷你轟砲臺、捏麵人及製作麥芽糖等民俗體驗，參與人數逾2,500人次。

2021年12月中旬起將辦理「藝起來新莊串門子」活動，延續去年熱潮，規劃含蕭建平電視木偶劇團《一劍江湖》、新莊兒童合唱團《聖誕音樂會》及新莊歌劇團《奇雙會》等一連串精采演出，還有互動遊戲、實境解謎及體驗活動等豐富好玩活動，更將力邀國際神祕佳賓蒞臨，屆時，歡迎大家「藝」起來新莊串門子。