光映淡水 呈現淡水文化之美

● 資料提供／新北市立淡水古蹟博物館

新北市立淡水古蹟博物館推出的「光映淡水」，是為淡水量身打造的系列活動，透過「時光循跡」、「波光水岸」及「火光十色」三大主題，在淡水海關碼頭規畫靜態展演、動態聲光等多元方式呈現淡水的文化之美。11月起就讓大家感受淡水濃濃的歷史、人文與文化多樣特質；齊柏林空間的年度大展「映河」、得忌利士洋行的「探索淡水密碼─淡水文史特展」、新北市歷史建築「淡水木下靜涯舊居」正式開放，還有在淡水金色水岸舉辦的巷弄藝起來—唐美雲歌仔戲團《佘太君掛帥》等，為活動暖身。

活動主打的「戶外光影廊道」於12月4日在淡水海關碼頭正式點燈，共有5件作品，包括林書瑜與烏浪設計開發的《微浮》、梁賴昌《時光標記》、黃樑疑夢俱樂部《觀/因》、王俊淵《聚》及丁建中《山河水》。同時間B、C棟倉庫也有系列精采活動，包括「波響─AudioVisual數位音像表演」、「淡水絕美之境─淡水山河古蹟沉浸式劇場」、夕陽黃金音樂市集、光影劇場及YOYO的耶誕舞會，還有耶誕節限定的耶誕裝置，不容錯過。

淡水是新北市力推的青春山海線，也是新北市文化局的「藍天海岸─古蹟文化」美學廊帶，因此特別在淡水海關碼頭舉辦系列活動「光映淡水」，利用光影呈現獨特的歷史風貌，精采展覽已經接連開始，12月的各項動態聲光活動亦將重磅登場，而且連續4週不停歇。