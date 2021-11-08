以數字解密的概念出發，串連所有關於淡水歷史、商業、經濟的神秘數字，隱藏在展場的各個角落。每位走進得忌利士洋行的朋友，都是淡水地區的探員，在這個神秘的空間裡，找尋每個數字背後的意義！

若問及對淡水的第一印象是什麼？可以得到的答案不外乎淡水老街、夕陽海景、特色小吃，如果再追問可能可以聽到紅毛城、滬尾礮臺。

但其實淡水不只這些眾所周知的觀光景物，淡水更是一座保存著各個民族歷史痕跡的海防城鎮，有許多古蹟與歷史建築，也有新興的景致與建設，可以說是一座新舊融合的美麗城鎮。

為了讓每位來到淡水的朋友，每一次都規劃出不一樣的淡水行旅，新北市政府文化局特別選定位於老街中的歷史建築──得忌利士洋行，規劃了別具深意的「探索淡水密碼─淡水文史特展」。

走進展覽場域，迎面而來的，是訴說著各個年代歷史的淡水數字光廊，垂吊的數字與中間的環形桌，將淡水分為「動機」、「覬覦」、「崛起」、「革新」、「轉變」五個時期。每個時期都是一段屬於淡水的歷史，從1800年前的十三行文化，到各個西方勢力覬覦的時代，再到清領、日治時期的崛起與革新，淡水蛻變成北臺灣最具特色的海景城鎮之一。

充滿浪漫氣息與海景風光的淡水，褪去了觀光的色彩，過往的歷史痕跡成了淡水地區最迷人且深邃的景色。「探索淡水密碼」展覽以數字解密的概念出發，串連所有關於淡水歷史、商業、經濟的神秘數字，隱藏在展場的各個角落。每位走進得忌利士洋行的朋友，都是淡水地區的探員，在這個神秘的空間裡，找尋每個數字背後的意義！

‧即日起

‧得忌利士洋行

（淡水區中正路316號）

‧ 02-2960-3456#4528章小姐

‧ www.culture.ntpc.gov.tw

‧更多活動詳情請上官網或電洽查詢