在家的N種表演練習 435藝術聚落藝文團隊年度活動

全球自COVID-19侵襲後，各藝文場館受疫情影響而館門深鎖，不論是展覽，抑或是表演藝術，皆深受生活型態轉變的衝擊，如表演藝術需親自走進舞臺、與觀眾親身互動的表演形式，也無法倖免地深受衝擊，許多表演團體尋求轉型，由實體轉為線上。

同樣地，身處於板橋435 藝文特區的6組進駐藝文團隊也面臨嚴峻疫情挑戰，進而引發大家思考：當所有活動不能群聚、只能在家的狀況下，「團隊在家」、「觀眾在家」的表演活動該會是如何？

435與進駐團隊共創 表藝新想像

2021年435藝術聚落年度活動即以「團隊在家」及「觀眾在家」發想，貫穿活動的主題，並由435園區與6組藝文團隊共同策畫「在家的N種表演練習（Performance At Home）」。

園區透過「團隊在家」記錄訪談6組團隊，闡述團隊表演如何在家？長期間待在家，無法聚集在一起演出或排練的團隊，又是如何在這之中維持表演習慣、聯繫團隊經營、持續迸發新的創作？以「觀眾在家」的概念，由藝文團隊設計多種在家的表演體驗、演出、課程以及居家就可自製的玩具DIY等，賦予「在家」與「表演」的不同想像。

435多種表演體驗 免費在家學

此次線上活動分成3個在家系列：「無料入場．在家看表演」、「秘笈傳授．在家練工坊」、「玩具解密．在家輕鬆學」。

無料入場．在家看表演─讓觀眾在家也能免費看表演，由進駐藝文團隊「魔梯形體劇場」帶來不一樣的肢體喜劇線上劇場，除了透過視訊窗格的數量拼湊、延伸肢體發展不一樣的創意想像外，更帶來大頭仔去𨑨迌《愛呀！》，讓肢體喜劇首次躍上螢幕放映；「找我劇場」帶來聲音線上劇場，透過聲音表演帶大家進入一篇篇由聲音聲響組成的聯想異世界。

秘笈傳授．在家練工坊─為肢體體驗、雜技基本功、京劇入門學等線上工作坊，團隊將在線上帶大朋友、小朋友伸展長時間待在家的筋骨，還可以學到團隊長期表演累積的精華密技，教你輕鬆入門表演！

玩具解密．在家輕鬆學─座落在435園區內的「臺灣玩具博物館」，帶來多達千餘種珍貴古早童玩收藏，透過玩具小學堂、玩具文化教室，玩具博物館與玩具學者們將在線上帶大家學習玩具新知識，現場看不到的，咱們線上雲端見！

除了線上多種豐富的表演、工作坊外，435戶外廣場也有免費演出，不論是現場，還是線上都能與435藝文相見，市民朋友雖然宅在家，也能親自感受435園區的豐沛藝術能量。在2021年後半段，經由「在家的N種表演練習」，邀請大家和435攜手，一掃疫情的陰霾，在家感受435藝術聚落的雲端魅力！

‧11/13-12/05

‧板橋435藝文特區

（板橋區中正路435號）

‧ 02-2969-0366#57高小姐

‧ www.435.culture.ntpc.gov.tw

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