今年林本源園邸全新推出進化版光雕3.0「光映綺想曲─2021光影藝術展」，帶來15分鐘精采加長版來青閣光雕秀，搭配觀稼樓、香玉簃、方鑑齋等藝術家現地創作，在古今交錯、時空疊合的超現實感中，以科技呈現林園衛星式沉浸光影體驗，建立林家花園美學新詮釋，展現園邸傳統意象融合當代創新藝術之新風貌，以多融合之跨界創作，將林本源園邸的自然景觀、歷史脈絡與人文景物，巧妙地轉化為現地創作（site specific）的作品，讓大家得以透過系列作品從視覺、聽覺、互動等不同感官經驗，更深入了解林園的特色與獨特性。

全新光雕秀 百變林園新體驗

主展區來青閣《流光轉意，源園譯新》光雕秀，設計由臺灣知名的數位音像創作者葉廷皓老師與遊樂製品共同合作，結合「雷射」與「點雲」等當前新光雕展演的技術，以初始、新生、現在、未來架構出光雕秀的四大段落。

第一段「本古源園」：以雷射點雲影像喚起園邸豐富的自然生態，賦予文化本源新意。緊接第二段「延綿流長」：刻劃園邸過去沉寂到重建的過程，描繪歷史演進，象徵古蹟生命新延續。第三段「新舊交匯」：透過童趣像素風格，展現園邸多元百變新風貌，由園邸出發藝遊新北。最後一段「承先啟後」：運用「光」的特質重回解構來青閣，展現與當代數位藝術融合的感官新體驗。

此外，明年元旦的閉幕場，將再次邀請「三缺一劇團」配合光雕作品特別編舞之演出，強調林園意象、人文景致與園邸歷史脈絡，以肢體表演來創造開幕表演中的特殊性，歡迎蒞園觀賞難得且唯一的精采演出。

體感、聲景藝術、動力雕塑 藝遊林園

觀稼樓《遊園，生息不已》互動體感體驗，以林園生態場景為背景，將體驗者的肢體使用電腦程式生成有機且動態的「生態雕塑」，以此來承載遊園者與園中自然風景與歷史風華間的交互連結，用全身心來領會並感受與自然共處之平靜與美好。

方鑑齋《臨界之聲》立體聲音裝置，邀請法國知名的聲景藝術家Yannick Dauby對園邸林園的聲景進行採集，透過其獨特的藝術性轉化，呈現出屬於林本源園邸的聲響意境，讓大家漫步於園邸建築之際，開啟聽覺感知，靜心聆聽園邸。

香玉簃《光之園景》動力雕塑裝置，針對香玉簃之空間進行設計，以動力雕塑及動態影像技術，呼應香玉簃空間使用功能及園林景觀美感特性。朋友們可以360度巡走圍繞觀賞，作品之5片彩色LED螢幕會上下交錯移動，逐步拼湊出繁花盛開的圖像，以視覺記憶的趣味在腦海中自行猜測拼湊出圖像的整體。藉由時間性影像、視覺記憶，和LED色光在香玉簃空間中的發散與映射，呼應香玉簃過去在四季變化中與花的連結，以及時間流轉下的歷史氛圍。

獨家VIP沉浸式古裝實境解謎 結局自己定

另外，林園再度與蹦世界合作，在光影藝術展期間推出獨家專屬限定活動《古城尋跡─微光夜宴》，以林園豪門大宅為背景的實境解謎遊戲，為全臺首次整場古裝全妝裝扮，結合懸疑解謎、互動劇場及光雕秀等，超過200分鐘的沉浸式體驗，將為潛入林家老爺的壽宴而盛裝打扮，面對被命運捉弄的五人，又會在這場明爭暗鬥中扮演什麼角色，環環相扣的精采劇情，多重結局架構，結局將由自己決定！

‧即日起至2022/01/01

‧國定古蹟林本源園邸

（板橋區西門街9號）

‧ 02-2965-3061#23服務臺

‧ www.linfamily.ntpc.gov.tw

‧更多活動詳情請上官網或電洽查詢