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新北2021演奏廳音樂沙龍

聯合新聞網 / 新北市藝遊
金喇叭樂團
金喇叭樂團

● 資料提供／新北市藝文中心

新北市藝文中心演奏廳是新北市少見的小型專業演奏空間，特別適合獨奏及小型室內樂的演出，為發掘年輕音樂家及鼓勵音樂新秀人才累積舞臺經驗，「新北2021演奏廳音樂沙龍」徵選出五組團隊，帶來絕妙的音樂盛宴。

因應疫情，此次音樂沙龍的演出將於線上平臺撥放，敬請鎖定新北市藝文中心粉絲專頁及YouTube平臺。

首先登場的是「金喇叭銅管5重奏」，將以銅管五重奏演繹深受多元種族薰陶之下、各個階段的臺灣歌曲，用傳承文化的音樂，帶大家追尋不同時代的回憶。

接著「VIO提琴樂集」將從弦樂四重奏之父海頓經典的「日出」開始，用四把提琴和愛樂同好迴旋在貝多芬、拉威爾、史麥塔納、皮亞佐拉的曲樂中，一起為慶祝生命而舞動。

喜愛爵士的朋友不要錯過「張昌傑爵士四重奏」，一首首經典的古典樂作品和巴西音樂獨有的生命力、韻味，在爵士風格的改編手法賦予這些音樂新生命。

2021年是阿根廷傳奇班多鈕手風琴大師皮亞佐拉的百年冥誕，臺灣首支受邀前往探戈原鄉阿根廷演出之探戈樂團「Tanvolution」，將帶來國內難得一見的阿根廷探戈音樂，曲目收錄皮亞佐拉大師的中晚期經典之作，風格橫跨新探戈以及樂團創作，讓聽者彷如置身於南半球的熱情探戈國度。

沙龍音樂在十八世紀的法國蔚為流行，男女主人就著一臺鋼琴，與音樂家、畫家和詩人們聊著藝術。四手聯彈組合「Y.c.Pianist」也將以沙龍的方式和大家一起坐下來彈一彈、聊一聊，搭配著聖桑、拉威爾為故事譜寫的曲目，引領大家感受音樂裡高潮迭起的故事張力！

‧10/27-11/24，每週三，19:00

‧新北市藝文中心

（板橋區莊敬路62 號）

‧ 02-2253-4417#121、122 服務臺

‧ www.artcenter.ntpc.gov.tw

‧更多活動詳情請上官網或電洽查詢

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