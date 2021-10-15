● 資料提供／新北市藝文中心

「新北市美展」為全臺知名之美術徵件競賽展，今年已邁入第33屆，此次徵件類別為水墨類、書法類、膠彩類、篆刻類、雕塑類（含立體複合媒材），並且在徵件尺寸上酌做調整，給予參賽者更大的創作自由發揮，吸引來自四方好手共同較勁，最終選出88件高水準的作品展出。

水墨類第1名 墜落之日

創作者羅上宇，創作靈感來自米爾頓的《失樂園》，夏娃被撒旦誘惑，犯下萬劫不復的罪過，亞當選擇與她一同受罰。

在這幅作品中，創作者特意將角色定位對調，改變傳統的從屬地位，「她」墜落，聽見「他」也在黑暗裡，所以選擇留在黑暗裡陪伴著，就算是被情感所驅使的決定，但依舊是自己的選擇。畫中身處地獄，屍骸片地，巨大的大蛇象徵著撒旦，遍佈在四周的眼睛則代表慾望、貪婪、妒嫉，象徵著人類無法逃離的原罪。

雕塑類第1名 沐浴，沐慾

創作者許文齡，此次的創作品是由浴缸、若干陶藝瓶罐與碎片、貓砂，以及一顆懸著的燈泡陳佈而成。他表示「浴室」是生活上製造最多垃圾的場域，但這些衛生用品的消耗又是必須的，使用陶土製作清潔瓶罐，是想像這些用品石化、堆積成化石後，這些人們曾經的生活被記錄在大地的地層中。

此外，燈泡營造出斑駁廢墟的視覺效果，藉由微弱的燈光指引觀眾看看那些廢棄的用品，貓砂呈現出因時間流逝逐漸生成的砂石粉塵。

膠彩類第1名 朦朧舊大樓

創作者吳珮綺，此次她的繪畫主題是曾經新穎的議前辦公大樓。雖然此棟大樓不像東海教堂、臺中公園有明顯標誌性，卻是臺中人日常會看到的老建築，承載著臺中人的共同記憶。

隨著時間恆流、日月轉換更替，議前辦公大樓也逐漸變化，大樓外牆上破舊、裂痕的種種斑駁痕跡，反而變成一種美的意識，猶如符號般，具有代表性，刻烙在人們心中的某一角。

篆刻類第1名 野草堂辛丑印稿

王國維先生曾對詩人描述：「對宇宙人生，須入乎其內，又須出乎其外。入乎其內，故能寫之；出乎其外，故能觀之。」

創作者張天健，透過20方小巧的印石，刻寫出古人經典的名詩雅句，以印人的身分創作卻也表現出詩人的風采。他表示這20首詩句自日常的隨想，意外串起當時的創作心境，每夜在文字堆裡爬梳，將心靈觸動鑿在印上，再到「擎杯無語照凝眸」一種釋然，回望這一年生命片語的沉靜。

書法類第1名 淨塵題昆明華亭寺聯

創作者吳奇聰，在此作品中的文字書寫以漢隸為主，並且取法甲文、金文、小篆、簡帛、明人風韻，參酌歷代文字。

吳奇聰將歷代文字元素，挪讓、穿插，連貫、映帶，調和筆下，採花釀蜜，呈現出嶄新的文字面貌。

評審委員表示今年度的入選的作品都極具水準，評審過程中也費了不少心力。水墨類別展現近年來的人物畫的創作風氣興起，前3名中就有2件作品是以人像為題材。雕塑類別的參賽作品也越趨多元，跨越了以往木雕、石雕與陶藝的範疇，有更多元的媒材與陳組構思的作品加入，相當吸睛奪目。得獎者除了發揮巧思，使用創新的表現方式外，也加入對生活情境的反思與情感，透過作品傳達論述與價值，更是十分有意義。

‧10/22-11/14

‧新北市藝文中心∕第1、2、3展覽室

（板橋區莊敬路62號）

‧02-2253-4417#121、122服務臺

‧www.artcenter.ntpc.gov.tw

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