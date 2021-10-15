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2021新北市眷村文化節─眷詠年代

聯合新聞網 / 新北市藝遊
崇右影藝科技大學應邀為一村打造專屬的音樂歌舞劇
崇右影藝科技大學應邀為一村打造專屬的音樂歌舞劇

● 資料提供／新北市眷村文化園區空軍三重一村

2021年，新北市眷村文化節將邁入第12個年頭，今年以「眷詠年代」為題，透過網路及實體活動的虛實整合，散播不同以往的驚喜及濃濃的眷村味。

1949年，臺灣史上最大移民潮發生了，來自四面八方、五湖四海，不同省分的「外來客」為這個蕞爾小島帶來天翻地覆的變化，也創造了獨一無二的眷村文化。

一說到眷村，相信有很多人會立即連想到平房、竹籬笆、左鄰右舍不絕於耳的串門聲、菜香、花香、臘腸香，川、湘、粵、閩等八大菜系在眷村媽媽的巧手中各顯神通，不斷融合與創新。

今年的「新北市眷村文化節」將帶來視覺、嗅覺、味覺等感官上的道地眷村味，另外也策劃了一場以眷村女性代表人物為中心的「眷村女力展」，要向眷村媽媽們不辭勞苦的精神致敬。

在此次的活動日，三重一村即將蛻變為一座沉浸式劇場，崇右影藝科技大學師生應邀為一村量身打造音樂歌舞劇，只要進入一村，就像融入一場與自己息息相關的表演中。這部音樂歌舞劇訴說對「家」的濃厚眷戀，血脈相連的家人之間不僅傳承記憶，還有對家鄉那股化不開的愁緒。但是也因為在這片土地紮根、繁衍後代，這些「外來客」展開了嶄新的人生篇章，成為道道地地臺灣居民。

網路活動方面，將有一系列線上徵集活動，讓大家又有機會可以拿出壓箱底的珍貴老照片，還有道地眷村料理教學、眷村方言介紹、時尚古著比美活動等，請持續關注「空軍三重一村」臉書粉絲專頁。

‧10/01-10/31

‧新北市眷村文化園區空軍三重一村

（三重區正義南路86巷）

‧ 02-2979-1815 遊客中心

‧ www.culture.ntpc.gov.tw/military_village

FB：空軍三重一村

‧更多活動詳情請上官網、臉書粉絲專頁或電洽查詢

新北市藝遊2021年10月號封面
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