資料提供／新北市立黃金博物館

自109年開始，新北市立黃金博物館即結合文化資產與地景藝術，創辦「礦山藝術季」，藉藝術作品深化與社區之互動，獲得居民廣大迴響。

這兩年間，「礦山藝術季」以線性故事策展。109年以「我們的藝術季」揭幕，110年則以「礦山事務所」主題登場，期許讓藝術走入礦山生活，成為地方活化新典範。今年藝術季不僅再次找回去年參與的藝術家，包括：林辰勳（嵐嶺藝術工作室）、初樸建築師事務所、曾熙凱、陳昱榮、黃仲辰，更邀請林書豪、朱婉萍、廖翊婷，及國際知名地景藝術家王文志等共襄盛舉，包括創作1件地景作品及8組共創作品，希望打造更多元、創新的藝術季型態！

今年因新冠肺炎疫情持續升溫，多項藝文活動遭停辦或延期，面對防疫新生活，「2021礦山藝術季」打破既往普遍的地景作品，轉以線上展覽呈現。藝術家在創作過程中，聯手礦山在地居民，共創8個議題作品，包括：自然礦石、傳統青草祭、空間重劃、歷史人文等，並以聲音、錄像、文字、圖片、3D數位技術等形式展現，將線上與實體藝術虛實整合，讓市民朋友「好家宅藝起」，宅在家仍能觀賞創新活潑的藝術作品。

「2021礦山藝術季」仍依循著陪伴地方的心意努力著；歡迎大家連上線，體驗山城故事，待解封後，做好防疫準備，一起到礦山走走、看看！

●即日起至09/17

．新北市立黃金博物館（瑞芳區金瓜石金光路8號）

．02-2496-2800#2853邱小姐

．www.mineartfestival.com