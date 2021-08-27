快訊

接受BNT印復必泰 柯文哲：死了8百多人才發現沒衣服穿

513、 517大停電懲處出爐 台電董座、總座各記一大過

面面具到─部落面具文化特展

聯合新聞網 / 新北市藝遊
婆羅洲Iban人的面具（新北市立十三行博物館藏）
婆羅洲Iban人的面具（新北市立十三行博物館藏）

資料提供／新北市立十三行博物館

新北市立十三行博物館首次結合人類學與藝術美學觀點，展出63件藝術家吳炫三的部落面具收藏與創作，以及十三行博物館典藏婆羅洲伊班族部落面具，從「形象與藝術的交會」揭示傳統部落渾然天成的藝術美學，並透過「動物的形象」、「靈界的化身」、「女性的柔美」及「面具的藝術」等單元，說明部落面具的形制與其所象徵的特殊意涵，呈現部落人群與自然環境的關係，也開啟傳統信仰與現代藝術的精彩對話。

此次集結來自非洲、東南亞、南美洲、大洋洲等世界5大區域部落面具一次展出，其中藝術家吳炫三於1970年代後期，受自然生命力感召、深入各地傳統部落尋找創作靈感，所收藏而來的面具文物，以及其受部落文化啟發創作之代表作品，更是首次展現於世人面前。無論是來自傳統部落的面具文物，抑或是以此為主題的藝術創作，都充滿了人類與自然環境最初始的純粹與生命力。

此次特展以兼具實體與虛擬呈現方式，提供觀眾實體展覽與線上看展的互動體驗，透過「面具變變臉」及「部落闖關尋寶」遊戲， 認識部落面具文化，更增添觀展趣味性，歡迎全家大小一起參與體驗。

●09/18-2022/06/12

．新北市立十三行博物館（八里區博物館路200號）

．02-2619-1313#306陳小姐

．www.sshm.ntpc.gov.tw

相關新聞

2021新北市樂壇新星音樂會

「新北市樂壇新星」已經邁入第6屆，提供樂壇才子們一圓表演夢想之舞臺。在新冠肺炎疫情影響下，「2021新北市樂壇新星」甄選活動收件數創下新高，各入選者即將在舞臺上大放異彩，而且音樂會將採線上與實體音樂會演出雙軌並行。

面面具到─部落面具文化特展

新北市立十三行博物館首次結合人類學與藝術美學觀點，展出63件藝術家吳炫三的部落面具收藏與創作，以及十三行博物館典藏婆羅洲伊班族部落面具，從「形象與藝術的交會」揭示傳統部落渾然天成的藝術美學。

2021礦山藝術季

自109年開始，新北市立黃金博物館即結合文化資產與地景藝術，創辦「礦山藝術季」，藉藝術作品深化與社區之互動，獲得居民廣大迴響。「2021礦山藝術季」打破既往普遍的地景作品，轉以線上展覽呈現。

新北E書房

因應疫情影響，鼓勵巿民朋友低度活動在家防疫，新北市立圖書館特別推出「新北E書房」一站式線上學習娛樂服務，提倡以網路代替馬路，讓宅在家的大朋友、小朋友能安心抗疫，藝起加油！

水果奶奶的大秘密─故事派對主題展

全臺灣最長壽的學齡前兒童節目《水果冰淇淋》，從1998年開播至今，已經超過23年，陪伴不少大朋友小朋友一起度過許多快樂的時光。為了可以跟更多朋友分享水果奶奶的故事，團隊在歷時一年的往來溝通與籌備，盛大推出《水果奶奶的大秘密：故事派對主題展》，在府中15和大家見面！

2021新北市兒童藝術節─怪獸競技場

疫情變化無常，為了在安全的環境下，持續陪伴大小朋友，提供豐富的藝術教育，「2021新北市兒童藝術節」首次全面線上化！結合藝術與數位科技，帶給大小朋友有別以往的藝術體驗，並陪伴大家度過非常時期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。