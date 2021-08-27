面面具到─部落面具文化特展

資料提供／新北市立十三行博物館

新北市立十三行博物館首次結合人類學與藝術美學觀點，展出63件藝術家吳炫三的部落面具收藏與創作，以及十三行博物館典藏婆羅洲伊班族部落面具，從「形象與藝術的交會」揭示傳統部落渾然天成的藝術美學，並透過「動物的形象」、「靈界的化身」、「女性的柔美」及「面具的藝術」等單元，說明部落面具的形制與其所象徵的特殊意涵，呈現部落人群與自然環境的關係，也開啟傳統信仰與現代藝術的精彩對話。

此次集結來自非洲、東南亞、南美洲、大洋洲等世界5大區域部落面具一次展出，其中藝術家吳炫三於1970年代後期，受自然生命力感召、深入各地傳統部落尋找創作靈感，所收藏而來的面具文物，以及其受部落文化啟發創作之代表作品，更是首次展現於世人面前。無論是來自傳統部落的面具文物，抑或是以此為主題的藝術創作，都充滿了人類與自然環境最初始的純粹與生命力。

此次特展以兼具實體與虛擬呈現方式，提供觀眾實體展覽與線上看展的互動體驗，透過「面具變變臉」及「部落闖關尋寶」遊戲， 認識部落面具文化，更增添觀展趣味性，歡迎全家大小一起參與體驗。

●09/18-2022/06/12

．新北市立十三行博物館（八里區博物館路200號）

．02-2619-1313#306陳小姐

．www.sshm.ntpc.gov.tw