2021新北市樂壇新星音樂會

資料提供／新北市藝文中心

「新北市樂壇新星」已經邁入第6屆，提供樂壇才子們一圓表演夢想之舞臺。在新冠肺炎疫情影響下，「2021新北市樂壇新星」甄選活動收件數創下新高，各入選者即將在舞臺上大放異彩，而且音樂會將採線上與實體音樂會演出雙軌並行。

9月首先登場的是「余欣蓓雙簧管獨奏會」，欣蓓自3歲開始接觸音樂，曾多次參與比賽榮獲佳績。此次音樂會從巴洛克到現代樂派，將雙簧管在各個樂派時期的音樂風格呈現在這場音樂會中。

「Voyage Magique 2021─蔡幸涵大提琴獨奏會」將接續上場，幸涵生於臺灣高雄，大提琴由王唯唯老師啟蒙。中學音樂班畢業後以全國大提琴主修榜首成績考入國立臺北藝術大學，師事鄭伊晴教授。此場音樂會有許多改編給大提琴的曲目，希望能讓愛樂者聽到與見到更多大提琴的變化。

9月第三場演出是「臺灣素描與歐洲風情─謝若宇鋼琴獨奏會」，若宇生於臺東，主修鋼琴，現就讀奧地利薩爾茲堡音樂大學碩士班。此次音樂會結合臺灣與歐洲之鋼琴曲目，不僅將演出多首德奧、法國、北歐作曲家之作，更將演奏馬水龍的《雨港素描》和郭芝苑的《臺灣古樂幻想曲》。

●2021新北市樂壇新星．9月份音樂會

09/11（六）19:30余欣蓓雙簧管獨奏會／演藝廳

09/16（四）19:30 Voyage Magique 2021─蔡幸涵大提琴獨奏會／新北市藝文中心

09/23（四）19:30臺灣素描與歐洲風情─謝若宇鋼琴獨奏會／新北市藝文中心

●即日起至11/28

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