全臺灣最長壽的學齡前兒童節目《水果冰淇淋》，從1998年開播至今，已經超過23年，陪伴不少大朋友小朋友一起度過許多快樂的時光。為了可以跟更多朋友分享水果奶奶的故事，團隊在歷時一年的往來溝通與籌備，盛大推出《水果奶奶的大秘密：故事派對主題展》，在府中15和大家見面！

此次的特展，水果奶奶準備好多老故事、新故事要說給大家聽。當然也想聽聽大家的故事，因此特別安排了「故事創意秀」的徵選活動，歡迎小朋友們來參加。

只要在展覽期間，上傳在展覽舞臺分享創意故事的小朋友影片，就有機會獲選、上大螢幕分享故事給大家聽！也會挑選出最有創意的故事、表現最生動的小朋友，除了邀請小朋友上節目，還會將小朋友的故事作品以動畫方式呈現，讓精采的創意故事「動起來」！是不是很心動？小朋友快快準備好故事，報名參加「故事創意秀」，活動詳情記得到「府中15官方網站」查詢。

●水果E學園 陪你嗨翻天

展場中，另一個不能錯過的就是「水果E學園」的限定關卡體驗，秉持著寓教於樂的初衷，以親子遊戲平臺的方式，將《水果冰淇淋》節目中的故事與音樂單元，變身成為遊戲關卡，趣味十足。免費加入會員就可以闖關得點數，累積的點數還可以兌換獨家好禮。

可愛清涼的遊戲平臺介面！非常適合炎炎夏日，每個關卡地圖都以消暑聖品命名，搭配可口的配色，很受大小朋友歡迎，不但可以邊玩遊戲邊學習，還可以獲得跟吃冰淇淋一樣的開心心情。關卡種類從「問答題」、「動動腦」、「反應題」到「數數看」，總計超過100關的關卡，而且不同類型的關卡都很有趣，其中「反應類」的遊戲最刺激，要挑戰成功很不容易。不相信嗎？就來挑戰吧！

●無憂果林AR探險 一起進入妖怪世界

這一次，水果奶奶還帶了新朋友─《妖果小學堂》與大家見面！

《妖果小學堂》是臺灣原創IP動畫影集，更將在今年推出首部動畫長片，小朋友快快跟著水果奶奶，一起和嘎嘎、庫倫、火猴進入妖怪世界冒險吧！

．即日起至10/11

．府中15新北市動畫故事館（板橋區府中路15號）

．02-2968-3600#211、281服務臺

．www.fuzhong15.ntpc.gov.tw

．更多活動詳情請上官網或電洽查詢