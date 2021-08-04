●一站式線上學習娛樂

因應疫情影響，鼓勵巿民朋友低度活動在家防疫，新北市立圖書館特別推出「新北E書房」一站式線上學習娛樂服務，提倡以網路代替馬路，讓宅在家的大朋友、小朋友能安心抗疫，藝起加油！

此次推出的「新北E書房」網站，為了要一站滿足市民朋友所有線上閱讀、學習及休閒需求，E書房提供「來追書」、「來上課」、「來分享」、「來互動」、「來看片」等五大類服務，內容包含適合各年齡電子書、語言學習、創新學習、名人開講、說故事及等各類型數位資源，讓讀者在家隨時可以讀電子書、多元學習、玩創客、聽故事及看影片，減緩面對疫情的不安與壓力，找回閱讀、學習及休閒的好時光。

●五大類服務 滿足閱讀、學習、休閒

「來追書」內容有兒童、一般、雜誌等數10萬冊電子書，讓讀者24小時隨時借書，閱讀不打烊。

「來上課」則推出語言、創新、多元等豐富、有趣的線上學習課程，讓小朋友及家長在家一起防疫，學習不間斷。

「來分享」將圖書館最受歡迎的新北講堂、大師開講及真人圖書成為線上講座，在指定場次還可即時聆聽各領域大師精闢開講及互動。

「來互動」是針對愛聽故事、愛玩遊戲的小朋友，邀請老師線上說故事、帶領DIY以及趣味遊戲，幫助爸爸媽媽在家陪伴孩子閱讀更輕鬆。

「來看片」含括有「iVideo教育影音公播網」、「公共圖書館區域資源中心電影院」，只要是圖書館的會員，登入後，即可免費觀賞公視授權的戲劇、兒少節目及其他數百部電影、動畫、紀錄片。

●時下最夯的學習課程

新推出的「新北E書房」，內容將會持續不斷加值，陪伴市民宅家防疫。

首波上線的創客科普課程內容包括樂高EV3機器人、遊戲防沉迷、電競直播主新手村、兒童程式語言Scratch、科普實作機器人、雲霄飛車及行星模型等9堂課程，課程主題從科學實作Maker、AI機器人、程式語言、電競遊戲到多媒體應用，都是時下最夯的熱門創新學習主題，每堂線上課程都精細提供分段重點，讓學習者可以依喜好重複學習。課程內容除了知識性的學習，更提供實作演練示範，讓父母可以陪著孩子一同在家動手實作，線上自學、共學。

語言學習專區則精選包括「Easy test 線上學習測驗平臺」、「FUNDAY 線上外語學習平臺」、「iVideo教育影音－想享學外語館」、「空中英語教室影音典藏學習系統」等線上英文平臺，還有小朋友專屬的「Jolly Good Kangaroo」以及「Enchanted Learning 魔力學習網站」等，雖然是居家防疫，只要到新北Ｅ書房，就能學習不中斷！

．08/01-08/31

．新北市立圖書館總館（板橋區貴興路139號）

．02-2953-7868服務臺

．search.tphcc.gov.tw/eLibrary