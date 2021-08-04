2021新北市兒童藝術節─怪獸競技場

一年一度的怪獸競技大會即將登場，經過整整一年的嚴格訓練，來自怪獸島的怪獸們準備同臺較勁。

擁有黃金右腳的燈光怪擅長踢足球，快速進攻加上超準射門，無人能敵。運用強力手臂，曾丟擲過40公尺距離的鐵餅好手音樂怪。力大無窮水泥怪，輕而易舉就能抬起1,000個小朋友，舉重金牌非他莫屬。任何動作都難不倒，柔軟度爆表的體操選手跳舞怪。百發百中的神射手筆刷怪，將挑戰射箭項目。電影怪網球雙打誰與爭鋒。守備打擊兼具的棒球好手黏土怪。擁有火眼金睛，又精通各種賽事規則的萬能裁判書本怪。

●全面線上化 節目精采深具教育意涵

疫情變化無常，為了在安全的環境下，持續陪伴大小朋友，提供豐富的藝術教育，「2021新北市兒童藝術節」首次全面線上化！結合藝術與數位科技，帶給大小朋友有別以往的藝術體驗，並陪伴大家度過非常時期。此次的表演舞臺將結合數位科技，搖身一變，幻化成酷炫的數位舞臺，並邀請朱宗慶打擊樂團2、FOCA福爾摩沙馬戲團及兒童偶像YOYO家族等表演團體，帶來精采的節目。

除了表演團體，新北市博物館家族與新北市立美術館也將輪番上陣，跟著怪獸一起打造具有館舍特色且富含教育意義的影片與節目，帶給大家有趣又好玩的互動體驗，像是DIY手作影片、說故事等。

●數位闖關、藝術裝置 與藝術零距離

還有融合數位與趣味的藝術闖關小遊戲，快快跟著怪獸一起完成競技任務。想要創造只屬於自己角色，展現個人獨特魅力，可以號召親朋好友來線上參與變裝大遊行。在新北市兒童藝術的網站中，還可以看到各式各樣的藝術裝置，體驗不同的藝術感官。

活動期間，新北市政府文化局更準備了豐富的獎品，等著幸運的朋友帶回家。

●首創主題曲 一起動次動次

「2021新北市兒童藝術節」首創主題歌舞，輕快的旋律搭配可愛活潑的舞蹈，邀請大家一起唱唱跳跳，幫怪獸選手們加油打氣！

小朋友最愛的YOYO哥哥姐姐也將帶著大家一起唱跳，讓大小朋友在家也能跟著動次。此外，配合怪獸主題歌舞，還有好玩的怪獸舞徵選活動，千萬不要錯過。

．08/13-10/31

．新北市兒童藝術節官網

．02-2950-9750#106廖小姐

．www.newtaipei-summer.tw

．更多活動詳情請上官網或電洽查詢