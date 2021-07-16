快訊

台灣如何與病毒共存？ 專家：啟動「類廣篩」黑數跑不掉

混打疫苗研擬開罰民眾 專家傻眼：難道用貪汙罪辦？

2021年「第11屆新北市文學獎」徵件中

聯合新聞網 / 新北市藝遊

【資料提供／新北市政府文化局】

「新北市文學獎」今年邁入第11屆，在歷年文學獎審件過程中，評審不約而同道出「新北市文學獎」的特色與多元，成為華文創作重要的文學發表平臺。

評審林黛嫚曾言：「新北市在臺灣是一個很特別的存在，人口很多、幅域很廣，能在這塊土地上發生的事情也就更多，期待『新北市文學獎』能夠藉由這麼多的人口、這麼廣大的土地，去書寫人與文學的關係。」

對於文學，評審廖偉棠：「你去面對自己的身分，自己的故鄉和家鄉之間的平衡點，公平的面對這兩者，去寫出心理的感受，就已經是很好的作品了。」

因此，歡迎各路寫手，勇於創作投件，凡以中文創作皆可，國籍、居住地不限。今年更新增「新住民文學創作」組，中文創作，文類不限，以「我在新北的故事」為題，字數需在1000字以內，歡迎對於新住民議題有興趣的朋友踴躍投稿，把故事說給大家聽。

「第11屆新北市文學獎」徵件類別、獎項

1、新詩．一般組／首獎1名、優等2名、佳作3名

2、新詩．青春組／首獎1名、優等2名、佳作3名

3、散文．一般組／首獎1名、優等2名、佳作3名

4、散文．青春組／首獎1名、優等2名、佳作3名

5、短篇小說／首獎1名、優等2名、佳作2名

6、繪本故事／首獎1名、優等1名

7、新住民文學創作（新）／首獎1名、優等2名、佳作10名

即日起至09/30

新北市政府文化局（板橋區中山路一段161號28樓）

02-2960-3456#4609賴小姐

www.culture.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

相關新聞

2021年「第11屆新北市文學獎」徵件中

「新北市文學獎」今年邁入第11屆，在歷年文學獎審件過程中，評審不約而同道出「新北市文學獎」的特色與多元，成為華文創作重要的文學發表平臺。

藝遊新北 當個e宅家

為推廣市民朋友夏日文化線上行旅，新北市政府文化局特別推出「藝遊新北」藝文數位推廣計畫，透過各類線上漫遊6大單元：藝開箱、藝娛樂、藝閱讀、藝學苑、藝開講、藝開場，囊括電影、音樂、動畫、文學、舞蹈、展覽等各式線上藝文活動，陪伴大家持續參與藝文活動及終身學習。

府中15／7月主題 親親 魅影

歡樂暑假來臨了，為秉持「防疫新生活，影視推廣不打烊」的精神，府中15特別規劃線上雙主題影展，分別是「親親假期」與「魅影時分」。

藝熠新北鶯歌藝術城 藝術家有約

以「全民美術館」為宗旨的新北市立美術館，致力於藝術能量的交流相聚，今年首次舉辦「藝熠新北─鶯歌藝術城．藝術家有約」系列講座，自3月起至9月共計有11場次，期待藝文同好們在2021年勾勒並想像下一個世代美術館的樣貌。

府中美學示範基地府中雙城 古城開路

新北市板橋府中地區是全臺體現「新舊融合」的代表區域之一，「府中」一詞意謂著城市中的城市，將兩種生活型態濃縮在一公里間，是匯聚歷史底蘊與都會能量的雙城，更是亞洲典型生活交疊的典範。

2021新北市鼓藝節

「新北市鼓藝節」起源於享譽國際的新莊响仁和鐘鼓廠製鼓技藝，自民國96年推動至今，已邁入第15屆，致力透過文化教育方式，結合靜態展覽及動態展演，推廣新北市特有的製鼓工藝與擊鼓樂趣，讓大眾瞭解鼓藝之美，打響新北市鼓藝之都的品牌特色。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。