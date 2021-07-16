2021年「第11屆新北市文學獎」徵件中

【資料提供／新北市政府文化局】

「新北市文學獎」今年邁入第11屆，在歷年文學獎審件過程中，評審不約而同道出「新北市文學獎」的特色與多元，成為華文創作重要的文學發表平臺。

評審林黛嫚曾言：「新北市在臺灣是一個很特別的存在，人口很多、幅域很廣，能在這塊土地上發生的事情也就更多，期待『新北市文學獎』能夠藉由這麼多的人口、這麼廣大的土地，去書寫人與文學的關係。」

對於文學，評審廖偉棠：「你去面對自己的身分，自己的故鄉和家鄉之間的平衡點，公平的面對這兩者，去寫出心理的感受，就已經是很好的作品了。」

因此，歡迎各路寫手，勇於創作投件，凡以中文創作皆可，國籍、居住地不限。今年更新增「新住民文學創作」組，中文創作，文類不限，以「我在新北的故事」為題，字數需在1000字以內，歡迎對於新住民議題有興趣的朋友踴躍投稿，把故事說給大家聽。

「第11屆新北市文學獎」徵件類別、獎項

1、新詩．一般組／首獎1名、優等2名、佳作3名

2、新詩．青春組／首獎1名、優等2名、佳作3名

3、散文．一般組／首獎1名、優等2名、佳作3名

4、散文．青春組／首獎1名、優等2名、佳作3名

5、短篇小說／首獎1名、優等2名、佳作2名

6、繪本故事／首獎1名、優等1名

7、新住民文學創作（新）／首獎1名、優等2名、佳作10名

即日起至09/30

新北市政府文化局（板橋區中山路一段161號28樓）

02-2960-3456#4609賴小姐

www.culture.ntpc.gov.tw

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