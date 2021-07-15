府中15／7月主題 親親 魅影

【資料提供／府中15─新北市紀錄片放映院】

歡樂暑假來臨了，為秉持「防疫新生活，影視推廣不打烊」的精神，府中15特別規劃線上雙主題影展，分別是「親親假期」與「魅影時分」。

「親親假期」主要是為了親子族群而規劃，希望透過影像傳遞力量，讓孩童在充滿愉悅的氛圍中，親近視聽藝術美學，並增進親子間的互動關係。而7、8暑假適巧對應到傳統農曆七月，府中15推出富有靈異氣氛的「魅影時分」，將帶大家一窺熟悉的中元節和盂蘭盆法會等宗教普渡儀式，以及亞洲、乃至世界各國因不同宗教信仰、風俗民情所衍伸出各種祭祀活動及不可思議hapi 禁忌傳說！

●夏日假期 親子衝夢想

老少咸宜的「親親假期」單元，選映了兒少和親子題材的影片。

曾以首部長片《南方野獸樂園》的一鳴驚人表現，提名奧斯卡最佳影片等多項大獎的班謝特林導演，其新作《溫蒂》改編自膾炙人口的冒險童話《彼得潘》，不僅重新解構讓彼得潘從傳統的白人變成黑人男孩，更安排溫蒂成為故事的主述者，賦予大家耳熟能詳的故事全新面貌，影片更涵蓋了青少年對於成長的迷思主題，以及探討自由和家庭溫暖的議題。

《太陽之家》以日本電影常見細膩情感描寫的風格，譜寫兩個家庭因互相照顧帶來溫馨感人的故事。實力派演員廣末涼子，生動詮釋以笑容對抗生活艱難的單親媽媽角色，是部傳遞家庭情感溫度的小品。重溫法國經典動畫《佳麗村三姊妹》，在風格強烈的視聽元素之外，更細膩描繪男孩與奶奶相依為命的祖孫情誼，非常適合闔家觀賞。

●農曆七月 魅影回陽間

「魅影時分」單元則選映近年臺灣原創IP恐怖鬼片系列的最新續篇：《人面魚：紅衣小女孩外傳》除了延續都會傳說及親情力量，這回更加入驚悚的社會新聞事件，做為故事鋪陳線索，帶領觀眾進入「魔神仔宇宙」的時空；恐怖喜劇《通靈駕訓班》，則是一部向驅魔電影《大法師》、《魔鬼剋星》等經典橋段致敬的影片。這部由兩位愛爾蘭新銳導演自編自導的首部劇情長片，邀請眾多硬底子演員喜趣演出，全片驚奇迭起毫無冷場，讓本片被譽為猶如《吸血鬼家庭屍篇》的搞鬼喜劇新典，影像氛圍荒誕且迷人。

●焦點導演 驚悚奇幻翻轉類型象

「焦點導演」單元推出兩位擅長打造驚悚、奇幻類型的導演程偉豪和王逸帆。除了回顧精選程偉豪於短片時期的三部獲獎代表作《搞什麼鬼》、《狙擊手》和《保全員之死》；也放映王逸帆首部劇情長片，去年榮獲金馬獎最佳動作設計的《逃出立法院》，另外還選映其過往之短片代表作。

屆時將另安排舉辦線上導演講座，期待通過線上與影迷進行雲端互動，讓大家深入了解這些類型片創作，到底有哪些幕前幕後的精采故事。

●年度紀錄新作首映

本期「年度紀錄新選」單元，特別精選兩部首映新片《1819》和《我那遙遠的呼喚》。

前者是學生導演陳毅推出的首部紀錄片，深入呈現當代學子的學習狀態及叛逆心靈；資深影像工作者李立劭的《我那遙遠的呼喚》，則是繼「滇緬游擊隊三部曲」之後，再度延伸視角紀錄二戰時期中華民國遠征軍於異域邊境奮戰故事的新作。拍攝場域橫跨印度、緬甸、日本及臺灣等地，算是國內首部以此為題材跨國攝製的紀錄片，此片試圖探討歷史記憶及詮釋的正義，展現其宏觀的編導創作視野。

此外，分別於7月及8月最後一週，推出「親親好家園」和「紀錄新視界」免費公益場次單元。「親親好家園」為響應全球共同推動環保行動，安排三部獲獎的國際紀錄片；「紀錄新視界」特別選映和橄欖油獨特的歷史與文化及人物傳記相關的紀錄片，讓大家感受對於這片土地和真誠生命的熱愛！

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府中15當月主題─親親。魅影

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