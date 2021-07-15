藝遊新北 當個e宅家

【資料提供／新北市政府文化局】

為推廣市民朋友夏日文化線上行旅，新北市政府文化局特別推出「藝遊新北」藝文數位推廣計畫，透過各類線上漫遊6大單元：藝開箱、藝娛樂、藝閱讀、藝學苑、藝開講、藝開場，囊括電影、音樂、動畫、文學、舞蹈、展覽等各式線上藝文活動，陪伴大家持續參與藝文活動及終身學習。

●藝開箱 博物館珍貴典藏大公開

「藝起看展」以聲音、影像開箱博物館，透過「聽」來認識館舍及藏品，首波介紹李梅樹紀念館、世界宗教博物館、朱銘美術館。藉由有溫度的人聲，創造如臨現場的看展氛圍；帶大家走進畫家的畫室、一窺博物館的秘密基地，發現更多藏品背後的故事。

●藝娛樂 愛在新北綠生活

由B.T.O.D擔任節目主持人，以輕鬆歡樂的口吻，帶入年輕視角，用音樂聽見、看見新北綠生活，節目主軸緊貼原新北市綠生活音樂節的5G共好觀點，以Green Fusion Music（聽見新北）、Green Creation（吃遍新北）、Green Art（看見新北）、Green Style（玩遍新北）、Green Yourself（舞動新北），以5種不同面向的綠生活，來傳遞屬於新北的健康、共好生活樣貌。

歡樂暑假來臨，府中15於7、8月間特別策劃「親親。魅影」線上主題影展，雙主題單元為「親親假期」與「魅影時分」，分別選映兒少與親子相關題材的影片，以及富有夏夜氛圍、懸疑且驚悚的類型電影，影迷們雖然宅在家，還是可以快意地觀賞優質電影。

●藝悅讀 新北城市繪本有聲書

「親子伴讀─說故事時間」以文化局出版品─—新北城市繪本系列為文本，包含《雲遊新北》、《轉角練習曲》、《蛙愛．活水新北》及《金夕．窩在新北》，邀請此系列叢書的文字創作者粘忘凡老師說故事，透過類似「口述影像」創作方式，製作立體有聲書，提升親子共讀聆聽感受。「新北文化季刊主題探索」，邀請各領域訪談者與主持人，以文化季刊主題延伸閱讀對談，激盪更多知識對話。

●藝學苑 府中15「宅樂動畫課」3大主題

疫情期間，學生在家上課，府中15規劃推出「宅樂動畫課」，其中包含線上互動課程、線上數位教材、在家閱讀樂，每週推出一主題課程，帶領大小朋友學習到動畫軟體教學、拍攝素材製作和應用，以及動畫美感培育等，讓孩子們在家也能享受到動畫製作的樂趣，希望藉由線上參與動畫藝術創作的過程，發揮生活小巧思，展現藝術大風範。

●藝開講 張翰力挺影像新星展現學生創意

實力派演員張翰曾參與演出《牯嶺街少年殺人事件》、《雙瞳》、《六號出口》、《陽光普照》、《靈異街11號》、《一千個晚安》等國內影視作品。他將在線上鼓勵同學們展現創意。

●藝開場 精采表演藝術、掌聲響起

匯集街頭藝人、街舞、音樂、戲劇等表演藝術，線上參與無與倫比的藝文饗宴。

「FUN Dance疫起動起來」教您用舞蹈讓身體動起來，感受肢體律動的美與活力。本次推出線上舞蹈課程，宅在家也可以學街舞，包括跑步人（Running Man)、交叉腳（Criss Cross）、機器戰警（RoboCop）、霸子辛普森（Bart Simpson ）等經典招牌動作解析，並邀請知名街舞老師show給你看。

‧即日起

‧新北市政府文化局（板橋區中山路一段161號）

‧02-8953-5329文化發展科

‧www.culture.ntpc.gov.tw

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