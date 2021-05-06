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2021新北市鼓藝節

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／新北市政府文化局

「新北市鼓藝節」起源於享譽國際的新莊响仁和鐘鼓廠製鼓技藝，自民國96年推動至今，已邁入第15屆，致力透過文化教育方式，結合靜態展覽及動態展演，推廣新北市特有的製鼓工藝與擊鼓樂趣，讓大眾瞭解鼓藝之美，打響新北市鼓藝之都的品牌特色。

今（110）年度鼓藝節由靜態展覽的「新莊响仁和鼓文化特展」拉開序幕，自5月15日起，在新莊文化藝術中心展出。

動態展演部分，以「繽紛鼓藝．進擊新北」為主題，將於5月29、30日分別在新莊體育場陽光草坪及中和八二三紀念公園辦理。今年演出活動以鼓勵在地團隊、提升親子參與為核心，並與創新科技結合，邀請大家一同看見傳統鼓藝、創新打擊的精采匯演。

5月29日開幕舞臺特別創新設計，運用科技「空稜鏡」跨界合作「極鼓擊」樂團的撼動打擊，以及搭配玻璃投影舞蹈，帶來氣勢磅礡的視聽饗宴透過「浮空投影」等技術，讓因疫情而無法來臺的日本知名鬼太鼓團，與臺灣「御鼓坊」同臺浮空尬鼓，震撼無限。此外，去年首度透過演出節目徵件計畫，遴選出「身聲劇場」、「紘采樂集」、「舞工廠舞團」等優秀團隊，也將帶來全新演出。

活動現場還規劃了賞鼓玩鼓區，展示不同種類的鼓及設置打鼓體驗區，讓大小朋友除了看表演，還能親自拿起鼓棒，嘗試體驗打擊的樂趣。

5月30日廣邀新北市各區學校鼓隊於中和八二三紀念公園的登臺演出，除增進學生的大型活動演出經驗，也展現新北市鼓藝推廣累積多年的文化能量，並創造與優秀演出團隊觀摩交流的機會。

-INFORMATION-

05/15-06/26

新莊文化藝術中心、新莊體育場陽光草坪、中和八二三紀念公園

02-2960-3456#4640彭小姐

www.culture.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

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