府中美學示範基地府中雙城 古城開路

資料提供／新北市政府文化局

新北市板橋府中地區是全臺體現「新舊融合」的代表區域之一，「府中」一詞意謂著城市中的城市，將兩種生活型態濃縮在一公里間，是匯聚歷史底蘊與都會能量的雙城，更是亞洲典型生活交疊的典範。

府中雙城 十年城市品牌計畫

府中一端以國定古蹟林本源園邸（林家花園）為核心，留存村落型生活樣態的百年古城；另一端則是四鐵共構的新板特區，連結國際的現代型都會。新北市政府文化局試圖從兩端出發，重新定義「府中雙城」的城市疆界。當兩種文化風貌交會，延伸出百種城市樣態，形成相互對比卻又共榮共存的雙重性格。居於其間，每個人的生活都是城市的能量，進而凝聚成一座小巧而多面向的城中之城。

「府中雙城」將啟動十年城市品牌計畫，從梳理生活紋理，到打造綠化與文化的空間軸線，以設計串接現有的城市能量。

新舊城相互對話 路織就文化連結

2021年，府中雙城地區以「開路」為主軸，規劃一系列活動，以「都市開發計畫」和「當代遶境」相呼應，展開新舊城對話。此外，以「路」做為方位、方向，象徵織起「古城區─枋橋古城」完整廊帶之文化連結。

此次計畫首場亮點活動──「跳欸！開路」，於5月初展開，係結合地方民俗文化與當代美學，在板橋慈惠宮前場域，以藝陣團形式參與媽祖誕辰遶境慶典活動，更承載安定人心與凝聚意義。而「遶境再設計」則以慈惠宮遶境活動的路徑跟活動時刻為依歸，疊合舊城邊界與新都會紋理，來回穿梭縫合，並且錨定時間軸及空間記憶。

藝術市集音樂會 流動、佇足皆有依

此外，在川流不息的都市街道裡，選定「舊城遺址」與「都市地景」匯聚點，錨定移動軌跡中人流匯集處，分別於「府中捷運站出口」、「府中456行政廣場」、「慈惠宮口前」、「林本源園邸」設置大型藝術裝置點亮舊城區，梳理人文地景與都市紋理的富饒意涵，為流動留下軌跡。

週末的「擺街開路─雙城美學市集」則創造一場常民生活物件選用與品味匯流場域；「擺街開路─雙城詠唱」的音樂會節奏哼唱不止，抒發對生活的嚮往，同時重新詮釋古都生活常景，讓人們對匆匆行走的熟悉路途，有了佇足品味的理由。

「深夜林家─多琴留聲機」板橋林家花園中的定靜堂設置情境式茶酒吧，讓身處林本源園邸內的朋友非僅能感受舊時繁華的回憶，更可以重新品味園林設計建築，透過設計飲品多變的風味中，體驗林家花園詩意的景色，和交際深夜的摩登風格。

藉由城市品牌計畫，新北市政府文化局將採「產品聯名」與「空間聯名」的形式，邀請在地商家與設計團隊切磋，共同譜出新舊疊合的趣味。從活動參與搭配空間整建規劃，打開公共空間並且打造步行環境，讓人的生活軌跡突破既有的局限，在一公里的城市中，感受兩種文化生命力的交融，城市的歷史底蘊與都會能量並存，以設計重重新定義「府中雙城」的城市疆界。

-INFORMATION-

05/04-06/30

板橋府中地區

02-2969-0366#61詹小姐

fuzhong-life.com.tw

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