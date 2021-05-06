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藝熠新北鶯歌藝術城 藝術家有約

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／新北市立美術館籌備處

以「全民美術館」為宗旨的新北市立美術館，致力於藝術能量的交流相聚，今年首次舉辦「藝熠新北─鶯歌藝術城．藝術家有約」系列講座，自3月起至9月共計有11場次，期待藝文同好們在2021年勾勒並想像下一個世代美術館的樣貌。

此系列講座係以「新北藝術發展」為主題的「倡議」活動，每場次力邀3至6位藝術及設計相關領域的講者，不同於一般制式講座，本系列講座每位講者將各自從其專業視角與寶貴經驗出發，並以20張投影片，每張投影片20秒時間，在約7分鐘的時間內，讓與會的朋友感受輕快的節奏感、飽滿的視覺效果、簡潔明瞭的陳述。現場的每一字句皆為講座精華，藝文界重量級講者接力上場，精采分享新時代的藝術文化及新北美學。

5月15日第三場次以「脈動：全球與台灣視覺藝術發展大趨勢」為題，邀請典藏雜誌社社長簡秀枝、前臺北市立美術館館長林平，及師大美術館籌備處執行長蘇瑤華；第四場次以「契機：鶯歌藝術城鎮倡議」為題，邀請陶作坊董事長林榮國、半月陶房負責人林義傑與家傳陶藝─藍光柴燒職人吳永輝等藝文人士，提出他們對視覺藝術及文化政策精闢的見解與建言。

5月至9月之間，每個月的某一個週末午后，都將邀請學者專家舉辦專題講座，誠摯邀請關心藝術文化、新北市與鶯歌發展的朋友報名參加豐富精采的藝文饗宴。

-INFORMATION-

05/15（六）、06/05（六）、07/03（六）、08/14（六）、09/04（六）

鶯歌陶作坊泊茶院（鶯歌區重慶街57號2樓）

02-2959-6020#118藍小姐

www.ntmoa.tw

更多活動詳情請上新北市立美術館官網、臉書粉絲專頁或電洽查詢

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