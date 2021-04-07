2021新北考古生活節
資料提供／新北市立十三行博物館
新冠疫情持續，長時間不太敢出門、多數宅在家，大家是否都悶壞了？
全臺唯一考古節慶──「2021新北考古生活節」，即將於4月下旬隆重回歸，竭誠邀請市民朋友來到十三行博物館，好好的釋放身心，一起考古趣。
「2021新北考古生活節」全新奢華轉變，面對後疫情時代，新北市立十三行博物館推動轉型策略，精選特色體驗活動，深化意義並提升品質以迎接考古新時代。
接連三天的活動以「史前聚落生活」為主題，介紹史前人的生活形式，以及特有的聚落樣貌。第一天即舉辦「2021新北市國際考古論壇」，首創跨國線上直播考古論壇，邀請韓國全谷史前博物館李漢龍館長跨國分享史前聚落探究。
第二、三天則有「考古市集」、「考古體驗」與「考古展演」三大主題活動，由「壞鞋子舞蹈劇場」透過沉浸式、實境互動體驗的劇場模式，運用多層次的感官享受，為大家帶來獨特的學習體驗。此外，亦推出「考古✕生活」工作坊，特別邀請澎湖「島邊有潮事」，帶領市民朋友編織史前草鞋，感受傳統編織技藝及傳承古人生活智慧。
為兼顧防疫與確保前來參與活動的朋友健康安全，十三行博物館施行單一出入口管制人數，並進行額溫量測、實聯制登記，同時將採取「線上」及「現場」兩種方式並行報名，進行人流控管，超過人數即暫停開放。
「2021新北考古生活節」將以跨領域、突破界線的精神，連結考古與當代社會，創造出新定義、新想像、新未來，推廣公眾考古。
-INFORMATION-
04/23-04/25
新北市立十三行博物館（八里區博物館路200號）
02-2619-1313#601服務臺
www.sshm.ntpc.gov.tw
更多活動詳情請上官網或電洽查詢
其他活動請參見
P63「遊藝雙城」之「新北市立十三行博物館」
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