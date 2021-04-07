資料提供／新北市立圖書館總館

在這塊土地生活，對新北有什麼樣的記憶與想像？ 2021年新北市立圖書館將帶大家用「閱讀」深刻體驗這個城市的多元風貌！

用「○○」讀新北

假日裡，喜歡在美麗又悠閒的自行車道裡，慢速欣賞新北河濱之美，那麼，「用『卡達車』讀新北」可不可以？

恭喜！這樣就是完成此次新北閱讀節所欲傳達的「閱讀主線任務」。

不管是讀過去、現在或是未來，今年的新北閱讀節希望能引領市民朋友，依照個人在新北市裡的生活背景或經驗，自行輸入上下引號間的空格，透過「我用『○○』讀新北」，請市民朋友為這座城市注入新生命，讓人人在新北裡充滿想像，重新喚醒讀者對新北印象，不論以「滷肉飯」、「逛街」、「爬山」等各類面向閱讀新北都很可以。

完成了閱讀主線任務後，也別忘了繼續參加支線任務才算功德圓滿！2021年新北閱讀節精心設計的多元活動，歡迎闔家大小、呼朋引伴一同來響應與參與。

系列活動一 穿閱新北in新北市府大樓

扣合2021年新北閱讀節主軸意象，新北市政府一樓大廳將規劃中央主展區及東西兩側次展區，並配合相關風格選書來「解讀」新北風貌。

此外，中央主展區還加碼推出「穿閱新北」大型投影互動裝置，由翻閱書籍的體驗，引領讀者穿梭在不同時空的新北市。

次展區則分別設計以「大型書本裝置」，呼應主展區「打開一本書，就像跳進一個特定的時空」視覺意象，以「我用『生活』、『世代』、『百工』讀新北」等不同面向，聚焦新北市的特色主題。

串聯此次主題「我用『○○』讀新北」，新北市政府一樓大廳將舉辦多達20場閱讀沙龍，分別邀請各界職人，以「文學」、「音樂」、「教育」、「美學」、「技藝」、「出版」等多元專題舉辦講座，讓各領域大咖和市民近距離分享他們的生活經驗與趣事。

系列活動二 豐富多樣的戶外玩讀

除了室內靜態展與講座外，閱讀也將延伸至戶外「市民廣場」，打造專屬主場「閱讀舞臺」活動，連續兩天假日，安排名人歌手、在地表演團體等，結合音樂與文青風的「交響閱」書香演出。主舞臺兩旁同時有多座多元主題類別之造形書屋攤位，邀請市民一同動腦闖關；另也推出美學市集與獨立出版專區，打造出熱鬧又豐富的書香市集。

專屬親子活動當然也沒放過！特別設計5座「玩讀繪本帳篷」區，並邀請兒童繪本出版社營造孩子專屬故事天地，連續兩天假日，共有30場次唸繪本故事、6場次DIY活動，帶領親子來「玩讀」。

此外，還有隱藏版的特別企劃，包含「詩人小徑」與「網美拍照區」。「詩人小徑」以新北特色打造8種藝術裝置，結合不同文本的詩句、詞句，營造出文學隧道；「網美拍照區」則設計讓愛拍照的網美們打卡上傳此刻的優美文青氣氛。

讀萬卷書不如行萬里路！「2021新北閱讀節」邀請大家跟著新北市立圖書館，穿閱新北，「玩閱」一次又一次有趣且另類的書香活動，保證不虛此行，千萬不要錯過！

-INFORMATION-

04/23-05/02

新北市立圖書館（板橋區貴興路139號）

02-29537868#8006曾小姐

www.library.ntpc.gov.tw

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P64「遊藝雙城」之「新北市立圖書館總館」