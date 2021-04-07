資料提供／新北市政府文化局

新北市匯聚來自全臺各縣市及世界各地的移入人口，每年4月在中和華新街舉辦的潑水節，吸引各地遊客到訪，已成為新北市極具特色的文化活動。

去年因新冠肺炎來襲，為使這個有口皆碑、獨具東南亞特色的慶典活動不致中斷，新北市政府文化局特別將之轉化為線上潑水節，令人耳目一新，別具奇趣。

今年因肺炎疫情持續影響，倍受期待的潑水節更擴大轉化為「2021新北市多元文化週」，廣納來自各方群眾的特色文化。多元文化週以音樂為主題概念發想，藉由網路與實體活動的舉辦，且串聯學校、圖書館、博物館等文化據點，使有興趣的朋友聽見每個文化獨特的聲音，認識豐富多元的文化故事。

像是特別製作華新街線上影音導覽，讓大家只要連網上線，就能認識緬泰新年潑水節與華新街的歷史與故事。還有小型實體導覽活動，將帶領大小朋友們親自走訪認識在地文化。此次網路活動也將開放給所有朋友上傳影音，分享自己家鄉文化或挖掘生活中的特色多元文化。透過網路平臺，與網友攜手探索新北市這個多元文化兼容並蓄的城市。

4月18日，將在板橋四維公園舉行主活動，現場有精采的多元文化音樂演出、好玩有趣的文化攤位體驗活動，以及多元聲音主題展示，4月24日，將在空軍三重一村辦理「印度文化節」。文化局所屬館舍也將推出多元文化主題活動，敬請持續關注「2021新北市多元文化週」的最新訊息。

-INFORMATION-

04/01-04/30

新北市政府文化局（板橋區中山路一段161號28樓）

02-2960-3456#4640彭小姐

www.culture.ntpc.gov.tw

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