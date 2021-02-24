資料提供／新北市立十三行博物館

地球表面有71%的面積是海洋，四面環海的臺灣島，自史前時代起至今日，人群生活一直是與海洋息息相關。

新北市立十三行博物館與國立歷史博物館共同合作策劃「海之美─海洋文化與臺灣風貌」特展，展出111件（組）考古出土、出水遺物，以及近代繪畫、攝影、陶藝和海洋廢棄物再生創作，展現臺灣自古以來緊密的人海關係、開放多元的海洋文化與海洋豐富多變的面貌。

此次展覽共有16件展品首度展出，其中，有9件首度亮相的出水「古生物化石」，包含有已滅絕物種，顯示臺灣海峽在冰河時期曾是動物遷徙的重要陸橋和棲息地。此外，還有7件國定十三行考古遺址出土的「鯊魚牙」，從外觀分辨屬於不同種屬的鯊魚。這不僅反映古代十三行聚落周圍海域可能有豐富的鯊魚生態，也顯示十三行人可能有捕捉鯊魚的行為。

這次展品中有幾件名列國家「重要古物」的美麗玻璃飾品，在當時可是珍貴的「舶來精品」。據考古學家分析它們來自於東南亞、中國大陸、西亞等地，證明早在史前時代，跨海貿易就相當興盛，也深深地影響臺灣的文化面貌。

展覽更特別納入當代海洋環境議題之創作，邀請大家在欣賞精采考古遺物和藝術作品時，也能一起思考：面對日益嚴重的海洋環境危機，身為海島子民可以採取哪些行動，守護海洋的永續發展，讓「她」保有多樣的美麗風貌。

同時也將推出專題講座、淨灘體驗及海洋廢棄物創作等系列活動，歡迎有興趣的朋友前來十三行博物館欣賞。

-INFORMATION-

即日起至06/20

新北市立十三行博物館（八里區博物館路200號）

02-2619-1313#601服務臺

www.sshm.ntpc.gov.tw

F 新北市立十三行博物館

更多活動詳情請上官網、臉書粉絲專頁或電洽查詢

其他活動請參見P58「遊藝雙城」之「新北市立十三行博物館」