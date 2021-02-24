轉角的29種練習

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／府中15動畫故事館

新北市自2018年起，啟動「城市繪本5年旗艦計畫」，與國際知名繪本作家孫心瑜及文字創作者粘忘凡合作，推出系列作品，目前推出三本：《啟程．雲遊新北》、《轉角．新北練習曲》及《蛙愛．活水新北．金鶴》。水是孕育生命的泉源，當河川與溪流貫穿城市，成為城市的命脈，地景油然而生。供應大臺北都會地區的翡翠水庫，座落於新北市新店烏來區，翡翠樹蛙是臺灣特有種，在翡翠水庫附近發現而得名。此系列繪本即以其為主角，跟著小蛙走訪新北各地，探索自然人文生態之景。

此展將展場化為一本書，邀請大小朋友跟著小蛙走進書本中，每經過一個轉角都會遇見不同的人、事、物。或許會遇見為了追求完美標準音的銅鑼師傅、以繪畫捕捉美好記憶的畫家，又或者是舞出最美姿態的舞者。他們的共通點都是為了成就自己喜愛的事物，不怕艱難和辛苦而不停地練習。練習聽見微小的差異、練習觀察微小的事物、練習畫下生活的美好、練習欣賞經典的故事。當練習成為日常的專注，漸漸熟練了，就是藝術。

令人眼睛為之一亮的是繪本內容以光雕動畫的方式呈現，把想像擴大實現在大家眼前。第29個練習是練習將旅途中的美好說出來與大家分享，且特別設置有逐格動畫體驗區，只要運用APP和動畫素材，便能拍出屬於自己的動畫故事。

-INFORMATION-

即日起至04/25

府中15動畫故事館（板橋區府中路15號）

02-2968-3600#270服務臺

www.fuzhong15.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P61「遊藝雙城」之「府中15」

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