工藝之華─新北市臺灣工藝之家聯展

資料提供／新北市藝文中心

現正於新北市藝文中心展出的「新北市臺灣工藝之家聯展」，集結設籍新北市的14位臺灣工藝之家，包括許朝宗、黃忠山、蘇為忠、陳逢顯、廖天照、段安國、施宣宇、吳明儀、谷源滔、王錫坤、林國信、許明香、許旭倫及蘇正立，每位工藝師各有不同的創作類別與特色，有陶瓷、金工，有石藝、鼓藝，也有皮革、微型創作等等，不論何種類型材質，皆為精選之作，並深具內涵與特色，希望透過工藝家靈巧雙手與豐富創造力，展現新北市工藝之美。

像是王錫坤，為新北市登錄公告傳統藝術保存者，對臺灣織製鼓技藝極有貢獻；段安國以皮革作為創作媒材，擅以詼諧、細緻的手法，塑造市井小民及百工人物的生活樣貌；黃忠山是全臺灣唯一的珊瑚雕刻工藝大師，以代表圓融智慧的觀音佛像為題材；陳逢顯是臺灣的毫芒藝術家，以創作米雕、微型書等微型作品聞名；廖天照的作品包括有世界最小石 雕壺、世界最大石雕壺、鳥鳴壺和容蓋壺等等；林國信以金工銀壺飾品創作為主，擅長「木目金」、「一片拉」等日本傳統技藝。

歡迎市民朋友和喜愛藝術的同好踴躍前往新北市藝文中心，欣賞傳統精粹的工藝之美。

-INFORMATION-

即日起至03/28

新北市藝文中心／第一展覽室（板橋區莊敬路62號）

02-2253-4417服務臺

更多活動詳情請上官網或電洽查詢其他活動請參見P61「遊藝雙城」之「新北市藝文