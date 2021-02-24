工藝之華─新北市臺灣工藝之家聯展
資料提供／新北市藝文中心
現正於新北市藝文中心展出的「新北市臺灣工藝之家聯展」，集結設籍新北市的14位臺灣工藝之家，包括許朝宗、黃忠山、蘇為忠、陳逢顯、廖天照、段安國、施宣宇、吳明儀、谷源滔、王錫坤、林國信、許明香、許旭倫及蘇正立，每位工藝師各有不同的創作類別與特色，有陶瓷、金工，有石藝、鼓藝，也有皮革、微型創作等等，不論何種類型材質，皆為精選之作，並深具內涵與特色，希望透過工藝家靈巧雙手與豐富創造力，展現新北市工藝之美。
像是王錫坤，為新北市登錄公告傳統藝術保存者，對臺灣織製鼓技藝極有貢獻；段安國以皮革作為創作媒材，擅以詼諧、細緻的手法，塑造市井小民及百工人物的生活樣貌；黃忠山是全臺灣唯一的珊瑚雕刻工藝大師，以代表圓融智慧的觀音佛像為題材；陳逢顯是臺灣的毫芒藝術家，以創作米雕、微型書等微型作品聞名；廖天照的作品包括有世界最小石 雕壺、世界最大石雕壺、鳥鳴壺和容蓋壺等等；林國信以金工銀壺飾品創作為主，擅長「木目金」、「一片拉」等日本傳統技藝。
歡迎市民朋友和喜愛藝術的同好踴躍前往新北市藝文中心，欣賞傳統精粹的工藝之美。
-INFORMATION-
即日起至03/28
新北市藝文中心／第一展覽室（板橋區莊敬路62號）
02-2253-4417服務臺
更多活動詳情請上官網或電洽查詢其他活動請參見P61「遊藝雙城」之「新北市藝文
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言