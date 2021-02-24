工藝之華─新北市臺灣工藝之家聯展

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／新北市藝文中心

現正於新北市藝文中心展出的「新北市臺灣工藝之家聯展」，集結設籍新北市的14位臺灣工藝之家，包括許朝宗、黃忠山、蘇為忠、陳逢顯、廖天照、段安國、施宣宇、吳明儀、谷源滔、王錫坤、林國信、許明香、許旭倫及蘇正立，每位工藝師各有不同的創作類別與特色，有陶瓷、金工，有石藝、鼓藝，也有皮革、微型創作等等，不論何種類型材質，皆為精選之作，並深具內涵與特色，希望透過工藝家靈巧雙手與豐富創造力，展現新北市工藝之美。

像是王錫坤，為新北市登錄公告傳統藝術保存者，對臺灣織製鼓技藝極有貢獻；段安國以皮革作為創作媒材，擅以詼諧、細緻的手法，塑造市井小民及百工人物的生活樣貌；黃忠山是全臺灣唯一的珊瑚雕刻工藝大師，以代表圓融智慧的觀音佛像為題材；陳逢顯是臺灣的毫芒藝術家，以創作米雕、微型書等微型作品聞名；廖天照的作品包括有世界最小石 雕壺、世界最大石雕壺、鳥鳴壺和容蓋壺等等；林國信以金工銀壺飾品創作為主，擅長「木目金」、「一片拉」等日本傳統技藝。

歡迎市民朋友和喜愛藝術的同好踴躍前往新北市藝文中心，欣賞傳統精粹的工藝之美。

-INFORMATION-

即日起至03/28

新北市藝文中心／第一展覽室（板橋區莊敬路62號）

02-2253-4417服務臺

更多活動詳情請上官網或電洽查詢其他活動請參見P61「遊藝雙城」之「新北市藝文

相關新聞

工藝之華─新北市臺灣工藝之家聯展

現正於新北市藝文中心展出的「新北市臺灣工藝之家聯展」，集結設籍新北市的14位臺灣工藝之家，包括許朝宗、黃忠山、蘇為忠、陳逢顯、廖天照、段安國、施宣宇、吳明儀、谷源滔、王錫坤、林國信、許明香、許旭倫及蘇正立，每位工藝師各有不同的創作類別與特色，有陶瓷、金工，有石藝、鼓藝，也有皮革、微型創作等等，不論何種類型材質，皆為精選之作，並深具內涵與特色，希望透過工藝家靈巧雙手與豐富創造力，展現新北市工藝之美。

轉角的29種練習

此展將展場化為一本書，邀請大小朋友跟著小蛙走進書本中，每經過一個轉角都會遇見不同的人、事、物。

海之美─海洋文化與臺灣風貌

新北市立十三行博物館與國立歷史博物館共同合作策劃「海之美─海洋文化與臺灣風貌」特展，展出111件（組）考古出土、出水遺物，以及近代繪畫、攝影、陶藝和海洋廢棄物再生創作，展現臺灣自古以來緊密的人海關係、開放多元的海洋文化與海洋豐富多變的面貌。

樂讀好時光─2021台北國際書展

圖書出版年度盛會──「2021年台北國際書展」即將自農曆年前、1月26日起，於世貿一館展開6天的閱讀嘉年華。今年將有「韓國主題國館」、「樂讀臺灣主題館」、「童書新樂園」與「寒假趣書展」等亮點活動，歡迎全國愛書人一起來逛好書、看好書、買好書。

犇向新北 2021新北市文化走春

冬去春來，其他國家皆處於疫情的威脅，唯寶島仍有各處美景等待市民朋友。趁著過年連續假期，走出戶外，來新北走春，參觀歡樂多彩的博物館及特色景點，紓解無法出國的遺憾，仔細品味新北市蘊藏的豐富文化資源，以迎接110年牛年New氣象。

水金九 大地的博物館

1999年，聯合國教科文組織（UNESCO）提出「Geopark」（地質公園）概念，為一以保育地質遺產為核心之地方永續經營模式。透過對大地環境的認識，重新闡述地方的自然與文化脈絡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。