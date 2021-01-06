水金九 大地的博物館

資料提供／新北市立黃金博物館

1999年，聯合國教科文組織（UNESCO）提出「Geopark」（地質公園）概念，為一以保育地質遺產為核心之地方永續經營模式。透過對大地環境的認識，重新闡述地方的自然與文化脈絡。

水金九地區獨特的富金銅礦地質背景，深深影響該地區的礦業活動、聚落發展與礦業文化的時空間變化。從礦業歷史來看，水金九三地具有關聯性，但細看這三個地方，從地質地形到文化發展，九份、金瓜石、水湳洞又有極為不同的特色。如今水金九地區保留相當豐富的地質遺跡與礦業文化景觀，儼然是一座開放式的「大地博物館」，為臺灣地質公園劃設之高潛力地區，值得細細品味。

此次特展以「Geopark」的概念闡述水金九地區地質多樣性與價值，以世界地質公園的脈絡及文化資產保存精神，展示水金九地區的在地特色。期待將室內展示與戶外地質遺跡作連結，鼓勵觀眾於觀看展覽後，親身走訪戶外，從多方角度檢視水金九地區豐沛的自然與文化資產，也增進大眾對地質公園理念的認同。

水金九地區地質地景特色在臺灣絕無僅有，沿途所見景色都述說著地質時間到人類時間的深遠故事。地質遺跡散發自然壯闊的氣息，聚落建築也透露出人與土地共存的智慧。誠摯邀請市民朋友及各地訪客，走入九份金瓜石水湳洞地質公園，探索水金九地區地景深邃又精緻的美。

-INFORMATION-

01/08-05/30

新北市立黃金博物館（瑞芳區金光路8號）

02-2496-2800#2811、2812遊客中心

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

其他活動請參見P87「遊藝雙城」之「新北市立黃金博物館」