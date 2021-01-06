犇向新北 2021新北市文化走春

聯合新聞網 / 新北市藝遊

資料提供／新北市政府文化局

冬去春來，其他國家皆處於疫情的威脅，唯寶島仍有各處美景等待市民朋友。趁著過年連續假期，走出戶外，來新北走春，參觀歡樂多彩的博物館及特色景點，紓解無法出國的遺憾，仔細品味新北市蘊藏的豐富文化資源，以迎接110年牛年New氣象。

犇向新北特色景點走透透

新北市政府循往例推出「文化走春」系列活動，春節假期，新北市博物館家族及所屬藝文館舍不打烊，並規劃應景活動。新北市政府文化局同時針對新北市的山海古城文化資源，以公立博物館為基地，規劃5條文化小旅行路線，將於年節前公佈於文化局網頁、臉書，邀請市民朋友除了結伴到博物館走春，也順道體驗各條路線的特色風光，並且拍照、打卡，文化局將從上傳資料中抽選限量禮品。

此外，110年適逢牛年，新北市政府文化局應景製作限定版牛軋糖禮品，於年節初二至初五期間，只要到新北市博物館家族及藝文館場館參加活動，即有機會領取限量禮品。

年節暖身禮春聯紅包體驗趣

新春免不了蒐集特色紅包及春聯，淡水古蹟博物館及林本源園邸分別於2月6日及2月7日下午，辦理書法大師現場揮毫贈春聯，以及駐村藝術家指導手繪古蹟紅包袋活動，蒞臨參訪的朋友能帶回特別的春聯及紅包袋。文化局也推出牛年限定紅包袋，走春活動期間，將陸續於各館舍發放。

此外，1月30日下午，「樂心絹印」團隊將在鶯歌陶瓷博物館教大家體驗絹印斗方，享受手作的樂趣。初二至初五，十三行博物館也將以十三行文化代表蚌殼和陶罐為意象，設計出的吉祥話，帶領市民朋友體驗「絹印文物吉祥話」，製作專屬杯墊、筆記本。府中15新北市動畫故事館則在初二、初三，推出牛年狂犇版的手做動畫課程，初四至初五邀請捏麵人師傅，教學Q版捏麵偶，並運用捏麵偶拍攝停格動畫。板橋435藝文特區自初二開始，推出大獲好評、以435園區實景印製的「未來明信片」，提供大小朋友寫下來年期許，寄給一年後的自己。

牛禮暖心底粉絲最滿意

初二迎接前168位的熱情朋友，鶯歌陶瓷博物館及十三行博物館將贈送牛年小禮物，讓大家在牛年開春就有小驚喜。空軍三重一村也將贈送開園最牛新春好禮，在初二、初三的上午和下午分別限量送出「一村限定袋」100份。

黃金博物館跟淡水古蹟博物館也有拿好康活動，初二到初五參加黃金博物館的特展活動，或者集滿3個淡水古蹟集章，皆可兌換限量禮盒。2月1日至2月5日，淡水古蹟博物館加碼「牛來運轉─FB金牛送春賀禮」，只要完成臉書指定任務即可獲得限量好禮。

萬牛擾動好山水　新年好戲賀新喜

初三正好是西洋情人節，鶯歌陶瓷博物館邀請淡水冒險琴人Crystal，用小提琴演奏浪漫愛情曲調，初四則由巴奇先生帶領大家沈浸在玩樂的節奏世界中，初五請到香蕉先生帶來可愛又逗趣的氣球表演，還會送限量可愛氣球。

十三行博物館的鯨背沙丘前廣場，將在初二至初五每日下午，推出「十三行看好戲」，由台北木偶劇團、紅鼻子馬戲團、野孩子肢體劇場等劇團帶來精采演出。黃金博物館初二至初五期間，邀請音樂團體及魔術氣球達人，讓大小朋友樂開懷；昇平戲院亦將同步熱映懷舊歌仔戲。

林本源園邸初二以宋坤傳藝醒獅團帶來新春舞獅，為新春活動精采開幕，初二及初三下午，易經老師將為大家解說流年；另外2月14日上午相聲劇場將帶來「團圓飯．團圓FUN」。空軍三重一村自初二開始陸續推出魔術雜耍表演、復古搖擺舞、舞龍舞獅迎財神、牛來運轉和一村影院等活動，帶給大家懷念又耳目一新的熱鬧春節。

-INFORMATION-

01/29-02/16

新北市立博物館家族及藝文場館

02-2960-3456#4625郭先生

www.culture.ntpc.gov.tw

更多活動詳情請上官網或電洽查詢

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